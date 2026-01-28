В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Маккаби Тель-Авив

Защита титула чемпиона Израиля проходит для клуба не лучшим образом. За 20 туров национальной лиги «Маккаби» удалось набрать лишь 36 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до лидера, «Бейтара», уже достаточно серьезное – 10 очков. В Кубке Израиля коллектив дошел до четвертьфинала, где будет играть против «Маккаби Яффа».

В Лиге Европы израильтяне показывают совершенно катастрофические результаты. За 7 туров команда смогла набрать только 1 балл, из-за чего и занимает последнее, 36 место турнирной таблицы. Очевидно, что шансов на плей-офф у клуба уже нет.

Болонья

Не демонстрируют отличных результатов и итальянцы – после 22 матчей Серии А на их счету есть 30 очков, позволяющих занимать 8-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 команда отделяет уже 10 баллов. В Кубке Италии коллектив квалифицировался уже в четвертьфинал, где будет играть против «Наполи».

За 7 туров Лиги Европы итальянцы смогли добыть в борьбе 12 зачетных пунктов, которые теперь позволяют им находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф, но до топ-8 (дающего право играть в 1/8) ее отделяет 2 очка.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Маккаби» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей.

«Болонья» имеет всего 1 победу в предыдущих 5 выездных поединках.

«Маккаби» не сохранил ворота сухими в 6/7 предыдущих матчах.

Прогноз

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.