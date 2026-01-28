Маккаби Тель-Авив – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Маккаби Тель-Авив
Защита титула чемпиона Израиля проходит для клуба не лучшим образом. За 20 туров национальной лиги «Маккаби» удалось набрать лишь 36 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до лидера, «Бейтара», уже достаточно серьезное – 10 очков. В Кубке Израиля коллектив дошел до четвертьфинала, где будет играть против «Маккаби Яффа».
В Лиге Европы израильтяне показывают совершенно катастрофические результаты. За 7 туров команда смогла набрать только 1 балл, из-за чего и занимает последнее, 36 место турнирной таблицы. Очевидно, что шансов на плей-офф у клуба уже нет.
Болонья
Не демонстрируют отличных результатов и итальянцы – после 22 матчей Серии А на их счету есть 30 очков, позволяющих занимать 8-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 команда отделяет уже 10 баллов. В Кубке Италии коллектив квалифицировался уже в четвертьфинал, где будет играть против «Наполи».
За 7 туров Лиги Европы итальянцы смогли добыть в борьбе 12 зачетных пунктов, которые теперь позволяют им находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф, но до топ-8 (дающего право играть в 1/8) ее отделяет 2 очка.
Личные встречи
Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- «Маккаби» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей.
- «Болонья» имеет всего 1 победу в предыдущих 5 выездных поединках.
- «Маккаби» не сохранил ворота сухими в 6/7 предыдущих матчах.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.06 для Маккаби и 1.51 для Болоньи. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.
