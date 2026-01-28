Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трагедия в Эйндховене. Бавария оставила ПСВ за бортом Лиги чемпионов
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
28 января 2026, 23:57 | Обновлено 29 января 2026, 00:08
Трагедия в Эйндховене. Бавария оставила ПСВ за бортом Лиги чемпионов

Мюнхенцы победили 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Бавария

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСВ на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.

Поединок состоялся на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва инициативу захватили гости. На 58-й минуте Джамал Мусиала вывел «Баварию» вперед. ПСВ сумел отыграться на 78-й минуте благодаря точному удару Исмаэля Сайбари, однако решающее слово осталось за мюнхенцами — на 84-й минуте победный гол забил Гарри Кейн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСВ набрал 8 очков, занял 28-е место в сводной таблице и завершил выступления в турнире. «Бавария» с 21 очком финишировала второй и еще раньше гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 8-й тур.

ПСВ – Бавария – 1:2
Голы: Сайбари, 78 – Мусиала, 58, Кейн, 84.

ПСВ: Коварж, Жуниор, Дест, Обиспо, Схаутен, Перишич (Дривеш 82), Ман (Фернандес 46), Верман, Ваннер, Тил, Сайбари.

Бавария: Урбиг, Ито, Бишоф (Боэ 85), Та, Упамекано (Дэвис 62), Павлович, Киммих, Карль, (Олисе 62), Мусиала (Гнабри 62), Диас, Джексон (Кейн 62).

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
