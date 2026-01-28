Трагедия в Эйндховене. Бавария оставила ПСВ за бортом Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСВ на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.

Поединок состоялся на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва инициативу захватили гости. На 58-й минуте Джамал Мусиала вывел «Баварию» вперед. ПСВ сумел отыграться на 78-й минуте благодаря точному удару Исмаэля Сайбари, однако решающее слово осталось за мюнхенцами — на 84-й минуте победный гол забил Гарри Кейн.

ПСВ набрал 8 очков, занял 28-е место в сводной таблице и завершил выступления в турнире. «Бавария» с 21 очком финишировала второй и еще раньше гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 8-й тур.

ПСВ – Бавария – 1:2

Голы: Сайбари, 78 – Мусиала, 58, Кейн, 84.

ПСВ: Коварж, Жуниор, Дест, Обиспо, Схаутен, Перишич (Дривеш 82), Ман (Фернандес 46), Верман, Ваннер, Тил, Сайбари.

Бавария: Урбиг, Ито, Бишоф (Боэ 85), Та, Упамекано (Дэвис 62), Павлович, Киммих, Карль, (Олисе 62), Мусиала (Гнабри 62), Диас, Джексон (Кейн 62).