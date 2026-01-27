МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру каталонской команды в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:1), который состоялся в понедельник, 26 января:

«Помимо того, что мы заслужили победу, мы провели отличный матч против соперника, который очень качественно обороняется и прессингует. Мы заработали очко, поэтому не уходим с пустыми руками.

Против «Хетафе» очень сложно создавать моменты – в этом плане они одни из лучших в Европе. Снимаю шляпу перед своими игроками.

Они пытались наказать нас, пытались перехватить мяч... «Хетафе» выпустил на поле двух отличных нападающих, но мы контролировали их, хоть и допустили некоторые ошибки, например, пропущенный гол.

Тер Штеген? Мне повезло иметь трех великолепных вратарей, он провел фантастический дебют. Он очень многое дает нам в плане игры – уверенно владеет обеими ногами, обладает отличным видением поля, таких, как он, мало.

Эчеверри – фантастический игрок для «Жироны» с невероятной энергией, но ему было сложно, потому что на поле было мало пространства. У него есть уверенность в игре перед воротами, которых нам не хватает, и он нам это обеспечит», – подытожил Мичел.

Турнирная таблица чемпионата Испании: