  МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Испания
27 января 2026, 10:53 | Обновлено 27 января 2026, 11:10
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»

Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру каталонской команды в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:1), который состоялся в понедельник, 26 января:

«Помимо того, что мы заслужили победу, мы провели отличный матч против соперника, который очень качественно обороняется и прессингует. Мы заработали очко, поэтому не уходим с пустыми руками.

Против «Хетафе» очень сложно создавать моменты – в этом плане они одни из лучших в Европе. Снимаю шляпу перед своими игроками.

Они пытались наказать нас, пытались перехватить мяч... «Хетафе» выпустил на поле двух отличных нападающих, но мы контролировали их, хоть и допустили некоторые ошибки, например, пропущенный гол.

Тер Штеген? Мне повезло иметь трех великолепных вратарей, он провел фантастический дебют. Он очень многое дает нам в плане игры – уверенно владеет обеими ногами, обладает отличным видением поля, таких, как он, мало.

Эчеверри – фантастический игрок для «Жироны» с невероятной энергией, но ему было сложно, потому что на поле было мало пространства. У него есть уверенность в игре перед воротами, которых нам не хватает, и он нам это обеспечит», – подытожил Мичел.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 21 17 1 3 57 - 22 31.01.26 22:00 Эльче - Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 52
2 Реал Мадрид 21 16 3 2 45 - 17 01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 51
3 Атлетико Мадрид 21 13 5 3 38 - 17 31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37 - 21 31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25 - 25 30.01.26 22:00 Эспаньол - Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол 34
6 Бетис 21 8 8 5 34 - 27 01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе 32
7 Сельта 21 8 8 5 29 - 23 01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29 - 29 01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24 - 25 31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес 25
10 Жирона 21 6 7 8 21 - 35 31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид 25
11 Эльче 21 5 9 7 29 - 29 31.01.26 22:00 Эльче - Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано 24
12 Севилья 21 7 3 11 28 - 33 02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья 24
13 Атлетик Бильбао 21 7 3 11 20 - 30 01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22 - 33 01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка 23
15 Алавес 21 6 4 11 18 - 26 30.01.26 22:00 Эспаньол - Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес 22
16 Райо Вальекано 21 5 7 9 17 - 28 01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано 22
17 Хетафе 21 6 4 11 16 - 27 01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24 - 33 02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка 21
19 Леванте 20 4 5 11 24 - 34 31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11 - 34 31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта 13
Полная таблица

Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор
Мичел прокомментировал первый матч тер Штегена за Жирону
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Хетафе Мичел (Мигель Анхель Санчес) Марк-Андре тер Штеген Клаудио Эчеверри
Николай Тытюк Источник: Marca
