Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Неудачный старт после перехода из Барселоны
Дебютный поединок Марка-Андре тер Штегена в составе «Жироны» ознаменовался пропущенным голом после первого же попадания соперника в створ.
Встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Хетафе» завершилась ничейным результатом (1:1).
Счет в противостоянии на 59-й минуте открыл нападающий гостевой команды Луис Васкес. Этот удар стал первым точным выстрелом в створ ворот от игроков «Хетафе». Домашний коллектив отыгрался лишь под занавес игры: на 90+5-й минуте Рейс спас для «Жироны» ничью.
Для немецкого голкипера, который перешел из «Барселоны» на правах аренды до завершения текущего сезона, этот матч стал первым в футболке «Жироны».
Не зрозумів усю глибину цієї сентенції:
1. Як удар міг уже залишатися єдиним ще до моменту, коли його завдали?
2. Тер Стеген вийшов за Жирону. А пропустив, виявляється, удар у площину воріт Хетафе.