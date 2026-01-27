Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону

Дебютный поединок Марка-Андре тер Штегена в составе «Жироны» ознаменовался пропущенным голом после первого же попадания соперника в створ.

Встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Хетафе» завершилась ничейным результатом (1:1).

Счет в противостоянии на 59-й минуте открыл нападающий гостевой команды Луис Васкес. Этот удар стал первым точным выстрелом в створ ворот от игроков «Хетафе». Домашний коллектив отыгрался лишь под занавес игры: на 90+5-й минуте Рейс спас для «Жироны» ничью.

Для немецкого голкипера, который перешел из «Барселоны» на правах аренды до завершения текущего сезона, этот матч стал первым в футболке «Жироны».