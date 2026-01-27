ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера
На постере к матчу размещены фото Александра Усика и Томаса Мюллера
Знаменитый украинский боксер Александр Усик может принять участие в товарищеском матче житомирского клуба Полесья на сборнах в Испании.
Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке житомирской команды под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.
27 января Полесье сыграет товарищеский матч против клуба MLS Ванкувер Уайткепс. Пресс-служба волков намекнула на участие Усика в спарринге, опубликовав фото Усика с подписью: «Вы готовы, Ванкувер Уайткепс».
Также на постере к матчу размещен коллаж с участием Александра Усика и знаменитого футболиста Томаса Мюллера, выступающего за Ванкувер Уайткепс.
