Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 03:59 | Обновлено 27 января 2026, 04:05
ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера

На постере к матчу размещены фото Александра Усика и Томаса Мюллера

ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера
ФК Полесье. Александр Усик

Знаменитый украинский боксер Александр Усик может принять участие в товарищеском матче житомирского клуба Полесья на сборнах в Испании.

Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке житомирской команды под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

27 января Полесье сыграет товарищеский матч против клуба MLS Ванкувер Уайткепс. Пресс-служба волков намекнула на участие Усика в спарринге, опубликовав фото Усика с подписью: «Вы готовы, Ванкувер Уайткепс».

Также на постере к матчу размещен коллаж с участием Александра Усика и знаменитого футболиста Томаса Мюллера, выступающего за Ванкувер Уайткепс.

