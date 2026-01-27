ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера

Знаменитый украинский боксер Александр Усик может принять участие в товарищеском матче житомирского клуба Полесья на сборнах в Испании.

Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке житомирской команды под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

27 января Полесье сыграет товарищеский матч против клуба MLS Ванкувер Уайткепс. Пресс-служба волков намекнула на участие Усика в спарринге, опубликовав фото Усика с подписью: «Вы готовы, Ванкувер Уайткепс».

Также на постере к матчу размещен коллаж с участием Александра Усика и знаменитого футболиста Томаса Мюллера, выступающего за Ванкувер Уайткепс.

ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге Полесья с Ванкувером