Милан готов потратить 20 млн евро на центрбека Лацио

Центрбек «Лацио» Марио Хила попал в сферу интересов «Милана». По сведениям источника, «россонери» рассматривают возможность трансфера 25-летнего испанского игрока и планируют предложить за него порядка 20 млн евро.

Отмечается, что миланский клуб намерен осуществить переход Хилы в период летнего трансферного окна. К тому моменту до завершения действующего соглашения футболиста с римлянами останется всего один год.

Напомним, Марио Хила присоединился к «Лацио» летом 2022 года, перейдя из молодежного состава мадридского «Реала» за 6 млн евро. Согласно условиям договора, «сливочные» сохранили за собой право на 50% от суммы последующей продажи защитника. Следовательно, если сделка с «Миланом» состоится, мадридский клуб пополнит свой бюджет на 10 млн евро.