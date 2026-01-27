Жена Михайличенко рассказала детали скандального инцидента с сантехником

Недавно произошел инцидент с участием одного из самых титулованных украинских футболистов, экс-главного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Алексея Михайличенко.

Олимпийскому чемпиону вменяют, что он избил коммунальщика из-за отсутствия отопления в доме. О происшествии в сети первой сообщила журналистка Наджие Аметова. По ее словам, динамовец ударил сантехника «пана Николая», который из-за полученных травм попал в больницу. А руководитель ЖЭД, который снимал инцидент на видео, позже сообщил, что запись исчезла.

В полиции Киева сообщили, что начали уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

По данным полиции, 53-летний сотрудник ЖЭД заявил, что во время проведения работ по восстановлению отопления в ходе словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и в настоящее время проводят следственные действия для установления всех обстоятельств.

«Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в больнице. Продолжается досудебное расследование», – говорится в сообщении. В полиции не называют фамилию подозреваемого в избиении коммунальщика.

Инцидент прокомментировала Инна Михайличенко, жена Алексея Михайличенко:

«В доме, где мы живем, с 9 января нет отопления. Коммунальщики сказали, что такая ситуация будет до весны – нужно ждать, пока оттают трубы. Оказалось, что сантехник слил воду из системы, потом залил обратно. Не сработало, а он ушел домой. За ночь система замерзла. Мы к этому отношения не имели, потому что у нас есть котел. Это соседи ходили, выясняли.

Муж пошел к начальнику ЖЭД, чтобы выяснить причину. Они вежливо поговорили. Тот может подтвердить. Оказалось, что коммунальщики не смогли вернуть воду, потому что замерз бойлер, через который циркулирует вода. Сантехник вовремя его не утеплил, хотя ему давали указание. Аварийная бригада, которую вызвали на помощь, несколько часов отогревала замерзший бойлер. Работы должны были закончить сотрудники ЖЭД.

Смотрю в окно – аварийка уже уехала, а воды нет. Я и еще три женщины из нашего дома спустились в подвал. Смотрим, сотрудники ЖЭД, в том числе пан Николай, закрыли свою каморку и идут домой. Говорят, рабочий день закончился, а было полпятого вечера.

Я встала в дверях и говорю: «Николай, я вас не выпущу, пока у нас не будет воды». Спокойным тоном, я на «ты» его даже не называла. В ответ он меня толкнул и выругался. Сказал: «За**ала». Меня поддержала соседка. После этого я позвонила Леше: «Спускайся, как же так – на меня уже руку поднимают».

Муж пришел, но он не бил слесаря, разве что толкнул в плечо. Я вам клянусь. После этого слесарь немного покрутился возле труб и ушел – работу не доделал. А потом вызвал полицию и отправился в больницу. К нам полицейские того вечера приходили. Мы были в шоке.

Кстати, репутация этого сантехника среди наших жителей очень плохая – без денег он не выполняет никаких заявок. Скинутся – только тогда что-то делает. Но дело не в этом. Он просто непорядочный человек.

Мы в шоке. Я не спала всю ночь. Написала какая-то его знакомая журналистка, они якобы живут в одном доме. Это все подхватили – мол, «монстр» олимпийский чемпион. А правда? Зачем?

Кстати, у пана Николая, в отличие от меня, даже свидетелей нет. Жители нашего дома тоже начитались этой «правды», звонят и возмущаются, что готовы свидетельствовать и рассказать, как все было на самом деле».