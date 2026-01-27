Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БУТКЕВИЧ: «Переговоры с Усиком идут намного легче, чем с Гуцуляком»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 02:59 | Обновлено 27 января 2026, 03:48
74
0

Президент Полесья ответил на вопросы о визите боксера в лагерь команды

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент Полесья Геннадий Буткевич ответил на вопросы о визите украинского боксера Александра Усика в тренировочный лагерь житомирской команды в Испании.

– Произошло интересное мероприятие, где собралась вся команда. Пришел чемпион мира Александр Усик. Все это произошло по вашей инициативе. Что ключевого вы хотели донести команде?

– Я еще не сделал все, что хотел, но моя мысль – чтобы таких футболистов, как Гуцуляк, не уходило из команды, а таких, как Бабенко, было больше.

– Усик на вопрос, когда он сыграет за Полесье, сказал: «Увидите». Вы что-то знаете?

– Переговоры идут, и это намного легче, чем с Гуцуляком.

– Было ли сложно договориться с Усиком, чтобы он все-таки сыграл?

– С Усиком намного легче, чем с футболистами.

– И еще один вопрос про сборы. Команда уже сыграла два спарринга. Насколько вы довольны тем, что видите?

– Я очень доволен, как работает команда и тренерский штаб. Очень хорошо.

По теме:
ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера
ВИДЕО. Бразильский легионер Полесья травмировал Усика на тренировке
ВИДЕО. Усик дал обещание. Что сделает боксер, если Полесье станет чемпином?
Руслан Ротань Александр Усик чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео Геннадий Буткевич
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
