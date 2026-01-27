БУТКЕВИЧ: «Переговоры с Усиком идут намного легче, чем с Гуцуляком»

Президент Полесья Геннадий Буткевич ответил на вопросы о визите украинского боксера Александра Усика в тренировочный лагерь житомирской команды в Испании.

– Произошло интересное мероприятие, где собралась вся команда. Пришел чемпион мира Александр Усик. Все это произошло по вашей инициативе. Что ключевого вы хотели донести команде?

– Я еще не сделал все, что хотел, но моя мысль – чтобы таких футболистов, как Гуцуляк, не уходило из команды, а таких, как Бабенко, было больше.

– Усик на вопрос, когда он сыграет за Полесье, сказал: «Увидите». Вы что-то знаете?

– Переговоры идут, и это намного легче, чем с Гуцуляком.

– Было ли сложно договориться с Усиком, чтобы он все-таки сыграл?

– С Усиком намного легче, чем с футболистами.

– И еще один вопрос про сборы. Команда уже сыграла два спарринга. Насколько вы довольны тем, что видите?

– Я очень доволен, как работает команда и тренерский штаб. Очень хорошо.