БУТКЕВИЧ: «Переговоры с Усиком идут намного легче, чем с Гуцуляком»
Президент Полесья ответил на вопросы о визите боксера в лагерь команды
Президент Полесья Геннадий Буткевич ответил на вопросы о визите украинского боксера Александра Усика в тренировочный лагерь житомирской команды в Испании.
– Произошло интересное мероприятие, где собралась вся команда. Пришел чемпион мира Александр Усик. Все это произошло по вашей инициативе. Что ключевого вы хотели донести команде?
– Я еще не сделал все, что хотел, но моя мысль – чтобы таких футболистов, как Гуцуляк, не уходило из команды, а таких, как Бабенко, было больше.
– Усик на вопрос, когда он сыграет за Полесье, сказал: «Увидите». Вы что-то знаете?
– Переговоры идут, и это намного легче, чем с Гуцуляком.
– Было ли сложно договориться с Усиком, чтобы он все-таки сыграл?
– С Усиком намного легче, чем с футболистами.
– И еще один вопрос про сборы. Команда уже сыграла два спарринга. Насколько вы довольны тем, что видите?
– Я очень доволен, как работает команда и тренерский штаб. Очень хорошо.
