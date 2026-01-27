Роналду промолчал на поле, но заговорил в соцсетях после матча

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями в соцсетях по итогам очередного победного матча в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб португальского форварда минимально одолел «Аль-Таавун» (1:0) в рамках 18-го тура. Решающим моментом встречи стал автогол Мохаммеда Аль-Доссари. Роналду отыграл весь поединок, однако в этот раз не записал на свой счет результативных баллов.

Благодаря этому успеху «Аль-Наср» закрепился на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 40 очков. Лидирующую позицию продолжает занимать «Аль-Хиляль», набравший 45 баллов.

«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼» – отметил Криштиану в своей публикации.