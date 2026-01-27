Роналду промолчал на поле, но заговорил в соцсетях после матча
Без результативных действий, но с амбициями
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями в соцсетях по итогам очередного победного матча в чемпионате Саудовской Аравии.
Клуб португальского форварда минимально одолел «Аль-Таавун» (1:0) в рамках 18-го тура. Решающим моментом встречи стал автогол Мохаммеда Аль-Доссари. Роналду отыграл весь поединок, однако в этот раз не записал на свой счет результативных баллов.
Благодаря этому успеху «Аль-Наср» закрепился на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 40 очков. Лидирующую позицию продолжает занимать «Аль-Хиляль», набравший 45 баллов.
«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼» – отметил Криштиану в своей публикации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко
Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения