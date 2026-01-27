Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду промолчал на поле, но заговорил в соцсетях после матча
Саудовская Аравия
27 января 2026, 01:13 | Обновлено 27 января 2026, 01:15
165
0

Роналду промолчал на поле, но заговорил в соцсетях после матча

Без результативных действий, но с амбициями

27 января 2026, 01:13 | Обновлено 27 января 2026, 01:15
165
0
Роналду промолчал на поле, но заговорил в соцсетях после матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями в соцсетях по итогам очередного победного матча в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб португальского форварда минимально одолел «Аль-Таавун» (1:0) в рамках 18-го тура. Решающим моментом встречи стал автогол Мохаммеда Аль-Доссари. Роналду отыграл весь поединок, однако в этот раз не записал на свой счет результативных баллов.

Благодаря этому успеху «Аль-Наср» закрепился на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 40 очков. Лидирующую позицию продолжает занимать «Аль-Хиляль», набравший 45 баллов.

«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼» – отметил Криштиану в своей публикации.

По теме:
Смелые планы Барселоны: что задумал Лапорт в этом сезоне
Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26 января 2026, 08:33 13
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 53
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
Олимпийские игры | 26.01.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Футбол | 27.01.2026, 00:25
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
26.01.2026, 18:46 13
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем