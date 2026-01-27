Источник: защитник Полтавы находится в сфере интересов Александрии

Правый защитник клуба «Полтава» Никита Кононов находится в сфере интересов клуба УПЛ «Александрия».

23-летний футболист выехал за границу и ведет переговоры с потенциальным новым клубом. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов Казахстана. В настоящее время рассматривается вариант его участия в учебно-тренировочных сборах «Александрии» в Турции. Главный тренер команды Кирилл Нестеренко обратил внимание на выступления Кононова в текущем сезоне.

Никита Кононов выступает за СК «Полтава» с июля 2025 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года. В сезоне 2025/26 защитник провел 16 матчей в Первой лиге, отдал 1 результативную передачу, а также сыграл 1 поединок в Кубке Украины. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро, по оценке Transfermarkt.

Ранее «Александрия» уже подписала правого защитника Богдана Бутко. В ближайшее время ожидается решение относительно возможного перехода Кононова.