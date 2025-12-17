Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Источник: Нестеренко остается коучем Александрии, несмотря на кризис
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 01:38 | Обновлено 17 декабря 2025, 01:56
Источник: Нестеренко остается коучем Александрии, несмотря на кризис

Команда после осенней части сезона находится в зоне вылета

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

33-летний украинский специалист Кирилл Нестеренко продолжит работу в Александрии как минимум до лета.

По информации источника, руководство клуба не планирует менять главного тренера, несмотря на неудавшиеся результаты команды в текущем сезоне.

Доверие к Нестеренко сохраняется, и он будет оставаться в должности, по крайней мере, до завершения сезона.

После 16 туров Александрия находится в зоне вылета, имея 11 очков и занимая 15 место среди 16 команд.

Александрия, взявшая бронзу УПЛ в сезоне 2018/19, в текущем сезоне выиграла всего два матча.

Результаты Александрии в первой части сезона 2025/26

Николай Степанов Источник: Telegram
