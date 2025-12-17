Источник: Нестеренко остается коучем Александрии, несмотря на кризис
Команда после осенней части сезона находится в зоне вылета
33-летний украинский специалист Кирилл Нестеренко продолжит работу в Александрии как минимум до лета.
По информации источника, руководство клуба не планирует менять главного тренера, несмотря на неудавшиеся результаты команды в текущем сезоне.
Доверие к Нестеренко сохраняется, и он будет оставаться в должности, по крайней мере, до завершения сезона.
После 16 туров Александрия находится в зоне вылета, имея 11 очков и занимая 15 место среди 16 команд.
Александрия, взявшая бронзу УПЛ в сезоне 2018/19, в текущем сезоне выиграла всего два матча.
Результаты Александрии в первой части сезона 2025/26
