Источник: Нестеренко остается коучем Александрии, несмотря на кризис

33-летний украинский специалист Кирилл Нестеренко продолжит работу в Александрии как минимум до лета.

По информации источника, руководство клуба не планирует менять главного тренера, несмотря на неудавшиеся результаты команды в текущем сезоне.

Доверие к Нестеренко сохраняется, и он будет оставаться в должности, по крайней мере, до завершения сезона.

После 16 туров Александрия находится в зоне вылета, имея 11 очков и занимая 15 место среди 16 команд.

Александрия, взявшая бронзу УПЛ в сезоне 2018/19, в текущем сезоне выиграла всего два матча.

Результаты Александрии в первой части сезона 2025/26