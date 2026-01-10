Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Илья Забарный оценен в фантастическую сумму после перехода в ПСЖ
Франция
10 января 2026, 03:02 |
Украинец попал в десятку самых дорогих центральных защитников в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мирового футбола по версии авторитетного исследовательского центра CIES Football Observatory.

Согласно обновленному рейтингу, трансферную стоимость Забарного оценили в 70 миллионов евро, что позволило ему занять 7-8 место в мировом списке.

Первое место в рейтинге занял защитник «Барселоны» Пау Кубарси, которого оценили в 110 миллионов евро. Вторую строчку занимает центрбек «Реала» Дин Хейсен со стоимостью 108 миллионов.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии
