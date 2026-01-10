Франция10 января 2026, 03:02 |
151
0
Илья Забарный оценен в фантастическую сумму после перехода в ПСЖ
Украинец попал в десятку самых дорогих центральных защитников в мире
10 января 2026, 03:02 |
151
0
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мирового футбола по версии авторитетного исследовательского центра CIES Football Observatory.
Согласно обновленному рейтингу, трансферную стоимость Забарного оценили в 70 миллионов евро, что позволило ему занять 7-8 место в мировом списке.
Первое место в рейтинге занял защитник «Барселоны» Пау Кубарси, которого оценили в 110 миллионов евро. Вторую строчку занимает центрбек «Реала» Дин Хейсен со стоимостью 108 миллионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2026, 08:33 6
Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»
Футбол | 10 января 2026, 02:02 0
«Кудровка» частично рассчиталась с долгами
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Комментарии 0
Популярные новости
08.01.2026, 07:38
08.01.2026, 09:57 5
09.01.2026, 08:03 9
08.01.2026, 16:31 24
09.01.2026, 00:13 1
08.01.2026, 13:50 2
09.01.2026, 07:42 4
08.01.2026, 05:37 1