Дороже Куртуа. Трубин попал в десятку самых дорогих вратарей мира
Стоимость вратаря Бенфики оценивается в 40,4 млн евро
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в десятку самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Возглавил рейтинг итальянец Джанлуиджи Доннарумма, за которым расположились француз Люка Шевалье и нидерландец Барт Вербрюгген. Трубин разделил девятое и десятое места с бразильцем Луисом Жуниором. Стоимость украинца оценивается в 40,4 млн евро.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга самых дорогих вратарей мира по версии CIES:
- 1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 81,4 млн евро
- 2. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен») – 60 млн евро
- 3. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 58,5 млн евро
- 4. Жоан Гарсия («Барселона») – 50,8 млн евро
- 5. Роберт Санчес («Челси») – 47,6 млн евро
- 6. Миле Свилар («Рома») – 45 млн евро
- 7. Рубен Руфс («Сандерленд») – 43,2 млн евро
- 8. Кевин Келлехер («Брентфорд») – 41,6 млн евро
- 9-10. Анатолий Трубин («Бенфика») – 40,4 млн евро
- 9-10. Луис Жуниор («Вильярреал») – 40,4 млн евро
Интересно, что в рейтинг не попал звездный голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который считается одним из лучших игроков на своей позиции в мире.
Ранее экс-вратарь «Бенфики» Артур Мораеш похвалил украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
