Дороже Куртуа. Трубин попал в десятку самых дорогих вратарей мира

Стоимость вратаря Бенфики оценивается в 40,4 млн евро

Дороже Куртуа. Трубин попал в десятку самых дорогих вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в десятку самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Возглавил рейтинг итальянец Джанлуиджи Доннарумма, за которым расположились француз Люка Шевалье и нидерландец Барт Вербрюгген. Трубин разделил девятое и десятое места с бразильцем Луисом Жуниором. Стоимость украинца оценивается в 40,4 млн евро.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга самых дорогих вратарей мира по версии CIES:

  • 1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 81,4 млн евро
  • 2. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен») – 60 млн евро
  • 3. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 58,5 млн евро
  • 4. Жоан Гарсия («Барселона») – 50,8 млн евро
  • 5. Роберт Санчес («Челси») – 47,6 млн евро
  • 6. Миле Свилар («Рома») – 45 млн евро
  • 7. Рубен Руфс («Сандерленд») – 43,2 млн евро
  • 8. Кевин Келлехер («Брентфорд») – 41,6 млн евро
  • 9-10. Анатолий Трубин («Бенфика») – 40,4 млн евро
  • 9-10. Луис Жуниор («Вильярреал») – 40,4 млн евро

Интересно, что в рейтинг не попал звездный голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который считается одним из лучших игроков на своей позиции в мире.

Ранее экс-вратарь «Бенфики» Артур Мораеш похвалил украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
