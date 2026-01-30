Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Германия
30 января 2026, 14:25 | Обновлено 30 января 2026, 14:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев

Горецка покинет команду летом

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
ФК Бавария. Леон Горецка

Бавария на официальном сайте сообщила об уходе из команды центрального полузащитника Леона Горецки, который станет свободным агентом летом 2026 года.

Клуб и 30-летний игрок не смогли договориться о продлении соглашения. Сообщается, что хавбек хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, однако согласился доиграть текущий сезон в Баварии.

Горецка выступает за мюнхенский гранд с 2018 года. За это время завоевал 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть титулов Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что на Леона претендуют клубы АПЛ и Атлетико Мадрид.

Леон Горецка Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Бундеслига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Victor673256ua
Непогано вже кар'єра склалась. А може і ще трофеїв собі додати
Ответить
+1
Samuel
В Атлетико його!!!
Ответить
0
