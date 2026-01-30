ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев

Бавария на официальном сайте сообщила об уходе из команды центрального полузащитника Леона Горецки, который станет свободным агентом летом 2026 года.

Клуб и 30-летний игрок не смогли договориться о продлении соглашения. Сообщается, что хавбек хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, однако согласился доиграть текущий сезон в Баварии.

Горецка выступает за мюнхенский гранд с 2018 года. За это время завоевал 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть титулов Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что на Леона претендуют клубы АПЛ и Атлетико Мадрид.