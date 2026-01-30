ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Горецка покинет команду летом
Бавария на официальном сайте сообщила об уходе из команды центрального полузащитника Леона Горецки, который станет свободным агентом летом 2026 года.
Клуб и 30-летний игрок не смогли договориться о продлении соглашения. Сообщается, что хавбек хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, однако согласился доиграть текущий сезон в Баварии.
Горецка выступает за мюнхенский гранд с 2018 года. За это время завоевал 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть титулов Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что на Леона претендуют клубы АПЛ и Атлетико Мадрид.
Leon Goretzka will leave FC Bayern in the summer after eight successful years ❤️— FC Bayern (@FCBayernEN) January 30, 2026
Until then, we'll do everything we can to win more titles together! Let's go @leongoretzka_ 💪
🔗 https://t.co/VwmXmk7xCf pic.twitter.com/DYMrXRfs0y
