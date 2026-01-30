ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым

Карлос Алькарас одержал победу над Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Празднуя победу, Алькарас повторил на корте известную позу испанского двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Карлос вытянул руки в стороны и опустил голову, так же, как Алонсо после завоевания титула чемпиона мира, выиграв гран-при Бразилии в 2005 году.

В сезоне 2005 года Алонсо прервал пятилетнее доминирование Михаэля Шумахера в Формуле-1, что сделало его позу легендарной среди поклонников автоспорта. Повторение этой позиции Алькарасом на корте подчеркивает его любовь к спорту, а также добавляет символизма его успеху.