Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
30 января 2026, 14:50 | Обновлено 30 января 2026, 14:55
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым

Карлос повторил триумфальную позу Фернандо Алонсо на корте

ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
Карлос Алькарас одержал победу над Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Празднуя победу, Алькарас повторил на корте известную позу испанского двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Карлос вытянул руки в стороны и опустил голову, так же, как Алонсо после завоевания титула чемпиона мира, выиграв гран-при Бразилии в 2005 году.

В сезоне 2005 года Алонсо прервал пятилетнее доминирование Михаэля Шумахера в Формуле-1, что сделало его позу легендарной среди поклонников автоспорта. Повторение этой позиции Алькарасом на корте подчеркивает его любовь к спорту, а также добавляет символизма его успеху.

Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2026 Фернандо Алонсо Формула-1
