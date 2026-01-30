Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Клуб требует большего». У Зинченко произошел конфликт с Арсеналом
Англия
30 января 2026, 15:36 |
1185
2

Майк Вервей – о ситуации с трансфером украинца в Аякс

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Майк Вервей рассказал о конфликтной ситуации между украинским защитником Александром Зинченко и лондонским «Арсеналом» из-за его перехода в амстердамский «Аякс».

«Это казалось проще простого, потому что «Арсенал» полностью покрывал его зарплату, когда Зинченко был отдан в аренду в «Ноттингем Форест». Но теперь, когда игрок хочет покинуть стадион «Эмирейтс», лондонцы требуют снижения зарплаты.

Зинченко готов отказаться от своей зарплаты, но «Арсенал» требует большего. Обе стороны, похоже, пока заняли жесткую позицию. Но поскольку трансферное окно закрывается в понедельник вечером, «Аякс» не хочет больше ждать», – цитирует Вервея Ajax1.

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Александр Зинченко Аякс Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко
