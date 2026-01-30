«Клуб требует большего». У Зинченко произошел конфликт с Арсеналом

Нидерландский журналист Майк Вервей рассказал о конфликтной ситуации между украинским защитником Александром Зинченко и лондонским «Арсеналом» из-за его перехода в амстердамский «Аякс».

«Это казалось проще простого, потому что «Арсенал» полностью покрывал его зарплату, когда Зинченко был отдан в аренду в «Ноттингем Форест». Но теперь, когда игрок хочет покинуть стадион «Эмирейтс», лондонцы требуют снижения зарплаты.

Зинченко готов отказаться от своей зарплаты, но «Арсенал» требует большего. Обе стороны, похоже, пока заняли жесткую позицию. Но поскольку трансферное окно закрывается в понедельник вечером, «Аякс» не хочет больше ждать», – цитирует Вервея Ajax1.