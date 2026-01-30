Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики

Жеребьевка Лиги чемпионов свела в плей-офф турнира Реал и Бенфику, которые сыграют свои матчи 17-18 и 23-24 февраля.

Интересно, что соперники играли между собой в главном еврокубковом турнире четыре раза – и значительный перевес имеет Бенфика, а не более титулованный испанский гранд.

Орлы выиграли три встречи и проиграли лишь раз.

Недавний матч Бенфики и Реала завершился феерической победой лиссабонцев со счетом 4:2 с голом украинского вратаря Анатолия Трубина.