Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
Лига чемпионов
30 января 2026, 15:55 | Обновлено 30 января 2026, 16:19
635
0

Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики

Бенфика выиграла три матча

30 января 2026, 15:55 | Обновлено 30 января 2026, 16:19
635
0
Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка Лиги чемпионов свела в плей-офф турнира Реал и Бенфику, которые сыграют свои матчи 17-18 и 23-24 февраля.

Интересно, что соперники играли между собой в главном еврокубковом турнире четыре раза – и значительный перевес имеет Бенфика, а не более титулованный испанский гранд.

Орлы выиграли три встречи и проиграли лишь раз.

Недавний матч Бенфики и Реала завершился феерической победой лиссабонцев со счетом 4:2 с голом украинского вратаря Анатолия Трубина.

По теме:
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа
Цена ошеломляет. Футболку Трубина с матча против Реала выставили на аукцион
Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Squawka
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Футбол | 30 января 2026, 14:25 2
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев

Горецка покинет команду летом

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 17:27 52
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open

К сожалению, Элине не удалось наказать «нейтральную» первую ракетку мира

Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Бокс | 30.01.2026, 02:02
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 03:52
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30.01.2026, 07:42
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 24
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем