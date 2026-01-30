«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, о чем он говорил с голкипером мадридского «Реала» Тибо Куртуа после матча 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Я хотел с ним поговорить. Я его немного знаю. Обычно мы общаемся после матча. Из-за суматохи и результата мы только поздоровались и ничего больше. Я понимаю его разочарование результатом. Мы почти не разговаривали. Он просто сказал: «Поздравляю».

Мой гол? Я все же предпочитаю сохранять ворота в неприкосновенности. Есть другие игроки, которые могут забивать голы, а моя задача – спасать ворота. Но если нужно, я сделаю все. И все же я предпочитаю вести в счете и не пропускать голы», – сказал украинец в интервью Benfica FM.