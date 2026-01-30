Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор

30 января 38-летний сербский теннисист Новак Джокович переиграл Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Джокович одержал победу со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 9 минут. В пятой партии Ноле отыграл восемь брейк-поинтов.

Перед стартом встречи Синнер шел явным фаворитом – Янник является чемпионом Aus Open 2024 и 2025.

Новак вышел в 11-й финал Australian Open и поборется за 11-й трофей. В решающем поединке ему будет противостоять Карлос Алькарас.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

Новак Джокович [4] – ЯнникСиннер [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Видеообзор матча