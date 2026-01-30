Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор
Australian Open
30 января 2026, 17:13 |
440
0

Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2026

Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

30 января 38-летний сербский теннисист Новак Джокович переиграл Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Джокович одержал победу со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 9 минут. В пятой партии Ноле отыграл восемь брейк-поинтов.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Перед стартом встречи Синнер шел явным фаворитом – Янник является чемпионом Aus Open 2024 и 2025.

Новак вышел в 11-й финал Australian Open и поборется за 11-й трофей. В решающем поединке ему будет противостоять Карлос Алькарас.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

Новак Джокович [4] – ЯнникСиннер [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Видеообзор матча

По теме:
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Новак Джокович Янник Синнер теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
