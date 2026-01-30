Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа с мячом, тактика и двусторонняя игра
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 12:12 | Обновлено 30 января 2026, 12:14
ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа с мячом, тактика и двусторонняя игра

Продолжается подготовка команды горняков ко второй части сезона

ФК Шахтер

Работа в тренировочном лагере «Шахтера» в турецком Белеке не прекращается. В четверг, 29 января, команда отработала одну, но насыщенную и длительную сессию.

Тренировка прошла вечером и стартовала с интенсивной разминки на футбольном поле, дальше игроки работали с мячом – сначала в парах, затем в квадратах, выполнили упражнения на содержание и отбор.

Углубленный акцент тренерский штаб и наставник горняков Арда Туран сделали на тактических элементах. Завершили занятия традиционной двусторонкой.

По индивидуальной программе занимаются Марлон Сантос и Марьян Швед. На пятницу, 30 января у горняков запланированы две рабочие сессии – утренняя и вечерняя.

