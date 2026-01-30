ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа с мячом, тактика и двусторонняя игра
Продолжается подготовка команды горняков ко второй части сезона
Работа в тренировочном лагере «Шахтера» в турецком Белеке не прекращается. В четверг, 29 января, команда отработала одну, но насыщенную и длительную сессию.
Тренировка прошла вечером и стартовала с интенсивной разминки на футбольном поле, дальше игроки работали с мячом – сначала в парах, затем в квадратах, выполнили упражнения на содержание и отбор.
Углубленный акцент тренерский штаб и наставник горняков Арда Туран сделали на тактических элементах. Завершили занятия традиционной двусторонкой.
По индивидуальной программе занимаются Марлон Сантос и Марьян Швед. На пятницу, 30 января у горняков запланированы две рабочие сессии – утренняя и вечерняя.
