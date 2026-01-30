Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 11:54 | Обновлено 30 января 2026, 12:00
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев

Валерий Сад и Александр Пятов станут игроками СК Полтава

Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
ФК Ингулец

Главный аутсайдер нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги СК Полтава подпишет двух футболистов Ингульца, в нынешнем сезоне выступающего в Первой лиге Украины.

По информации источника, руководство СК Полтава достигло соглашения с клубом из Петрово по трансферам двух опытных игроков. Речь идет о полузащитниках – 27-летнем Валерии Саде и 29-летнем Александре Пятове.

Ожидается, что в ближайшее время оба футболиста подпишут с полтавским клубом контракты сроком на полтора года. О финансовых аспектах соглашений обоих футболистов не сообщается.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Валерий Сад Александр Пятов Ингулец Полтава
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Victor673256ua
Навряд чи щось врятує Полтаву від вильоту. Якщо не напряму, так у стиках.
