Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Валерий Сад и Александр Пятов станут игроками СК Полтава
Главный аутсайдер нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги СК Полтава подпишет двух футболистов Ингульца, в нынешнем сезоне выступающего в Первой лиге Украины.
По информации источника, руководство СК Полтава достигло соглашения с клубом из Петрово по трансферам двух опытных игроков. Речь идет о полузащитниках – 27-летнем Валерии Саде и 29-летнем Александре Пятове.
Ожидается, что в ближайшее время оба футболиста подпишут с полтавским клубом контракты сроком на полтора года. О финансовых аспектах соглашений обоих футболистов не сообщается.
В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
