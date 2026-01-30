ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Форвард продолжит карьеру в Утрехте
Нюрнберг на официальном сайте подтвердил досрочное завершение аренды 18-летнего украинского форварда Артема Степанова и возвращение в Байер. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Артему дали возможность сделать свои первые шаги во взрослом футболе с нами.
Однако, учитывая, что в последнее время его игровое время сократилось, а оставшиеся во второй половине сезона матчи на горизонте мы тщательно проанализировали и переоценили ситуацию.
У Артема свои качества, но мы также уверены, что сейчас у него больше шансов зарекомендовать себя в другом клубе», – сказал спортивный директор Нюрнберга.
Минувшим летом Нюрнберг арендовал украинца на весь сезон, однако нападающий не смог проявить себя наилучшим образом. В 14 матчах за клуб Степанов оформил всего один гол и один ассист.
В Байере Степанов тоже не задержится. Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что леверкузенцы согласовали новую аренду молодого нападающего в Утрехт.
🚨💥 EXCL | Artem Stepanov to Utrecht - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2026
Loan deal agreed with Bayer 04 Leverkusen. @SkySportDE 🇺🇦 pic.twitter.com/jAsEAD3s0c
