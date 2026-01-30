Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Германия
30 января 2026, 13:08
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом

Форвард продолжит карьеру в Утрехте

ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Нюрнберг на официальном сайте подтвердил досрочное завершение аренды 18-летнего украинского форварда Артема Степанова и возвращение в Байер. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Артему дали возможность сделать свои первые шаги во взрослом футболе с нами.

Однако, учитывая, что в последнее время его игровое время сократилось, а оставшиеся во второй половине сезона матчи на горизонте мы тщательно проанализировали и переоценили ситуацию.

У Артема свои качества, но мы также уверены, что сейчас у него больше шансов зарекомендовать себя в другом клубе», – сказал спортивный директор Нюрнберга.

Минувшим летом Нюрнберг арендовал украинца на весь сезон, однако нападающий не смог проявить себя наилучшим образом. В 14 матчах за клуб Степанов оформил всего один гол и один ассист.

В Байере Степанов тоже не задержится. Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что леверкузенцы согласовали новую аренду молодого нападающего в Утрехт.

Олег Вахоцкий
