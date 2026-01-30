С игроками на просмотре. Ворскла провела матч на 7 голов

Команда Первой лиги Ворскла провела первый спарринг в 2026 году. Полтавчане в Кременчуге сыграли с юношеской командой Александрии и победили 4:3.

При этом гости вели в счете 3:0, но во втором тайме Семотюк, Чидомере, Андрущенко и игрок на просмотре принесли Ворскле победу.

Сообщается, что команда играла экспериментальным составом с большим количеством футболистов на просмотре.

Следующий контрольный матч Ворскла проведет 6 февраля против сумской Виктории.

На зимний перерыв в Первой лиге команда Валерия Куценко ушла на 9-й позиции.