С игроками на просмотре. Ворскла провела матч на 7 голов
Команда победила 4:3
Команда Первой лиги Ворскла провела первый спарринг в 2026 году. Полтавчане в Кременчуге сыграли с юношеской командой Александрии и победили 4:3.
При этом гости вели в счете 3:0, но во втором тайме Семотюк, Чидомере, Андрущенко и игрок на просмотре принесли Ворскле победу.
Сообщается, что команда играла экспериментальным составом с большим количеством футболистов на просмотре.
Следующий контрольный матч Ворскла проведет 6 февраля против сумской Виктории.
На зимний перерыв в Первой лиге команда Валерия Куценко ушла на 9-й позиции.
