  4. МОУРИНЬО – о голе Трубина: «Видел в футболе все, но такое со мной впервые»
Лига чемпионов
МОУРИНЬО – о голе Трубина: «Видел в футболе все, но такое со мной впервые»

Тренер Бенфики оценил результативный удар украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо оценил гол украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Я видел все в футболе, но такое со мной произошло впервые. Мы знали, что Трубин может это сделать. Мы проигрывали в Порту несколько недель назад, и на последней минуте он пошел к их воротам и едва не забил. Мы знаем, что этот великан способен на это. Самое главное в этом, чтобы навес был качественным. Туда просто нужно доставить мяч. Но это невероятный гол.

Мой разговор с Хейсеном? Дин был моим игроком в «Роме». Он – друг моих сыновей. Наши семьи хорошо знают друг друга, и у меня с ним очень хорошие отношения. Мы говорили о матче. Он был разочарован, но я сказал ему, что им повезло проиграть только с разницей в два мяча. Могло быть и больше», – цитирует тренера «Бенфики» AS.

По теме:
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа
Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов Дин Хейсен
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
