  4. Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Как киевляне уступили чемпиону. Обзор матча
30 января 2026, 15:45 | Обновлено 30 января 2026, 16:20
Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Как киевляне уступили чемпиону. Обзор матча

Фрагменты контрольного матча

30 января 2026, 15:45 | Обновлено 30 января 2026, 16:20
Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Как киевляне уступили чемпиону. Обзор матча

Динамо продолжает тренировочные сборы в Турции, а очередным соперником стал чемпион Литвы – команда Кауно Жальгирис.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу оппонента киевлян, единственный гол был забит в конце встречи.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Кауно Жальгирис» 0:1
Гол: Черных, 88

«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26)

«Динамо» (2 половина): Игнатенко (Суркис, 76) – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко

Динамо – Кауно Жальгирис 0:1. Обзор матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 1
