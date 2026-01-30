Динамо Киев

Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Как киевляне уступили чемпиону. Обзор матча
Фрагменты контрольного матча
Динамо продолжает тренировочные сборы в Турции, а очередным соперником стал чемпион Литвы – команда Кауно Жальгирис.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу оппонента киевлян, единственный гол был забит в конце встречи.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Кауно Жальгирис» – 0:1
Гол: Черных, 88
«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26)
«Динамо» (2 половина): Игнатенко (Суркис, 76) – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко
Динамо – Кауно Жальгирис 0:1. Обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер впечатлен игрой Трубина
Жозе ведет переговоры с бывшим клубом