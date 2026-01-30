ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория

Завершилась вторая неделя тренировочных сборов киевского «Динамо» в Турции. В пятницу, 29 января, тренировочный цикл подытожится контрольным матчем с действующим чемпионом Литвы – командой «Кауно Жальгирис».

Накануне этого матча «бело-синие» провели почти двухчасовую тренировку в футбольном центре отеля. Первая часть занятия прошла в формате мини-соревнования. После разминки игроки на разных станциях соревновались друг с другом на скорость, сообразительность, реакцию и технические навыки.

На одной станции два игрока располагались друг напротив друга. Один пытался забить как можно больше мячей, выстроенных в ряд, а другой – ему помешать. На другой локации один игрок должен был догнать другого за определенное время, не заступая в круг, ограниченный тренировочными фишками.

На третьей два игрока располагались среди манекенов, на которых поочередно загорался красный или синий свет – и каждый должен был реагировать на «свой» цвет, нажимая на кнопку на манекене. Побеждал в этом мини-соревновании тот игрок, который набирал больше нажатий.

Еще на одной локации игроки, обходя тренировочную стойку, должны были попасть в маленькие ворота. За каждое попадание игрок получал один балл, а тот из них, кто после трех ударов первым добирался до финиша, – еще один, бонусный.

Все игроки соревновались с большим азартом. Кто-то лучше проявлял себя в одном соревновании, кто-то – в другом. Задачей этих соревнований было не только улучшить индивидуальные качества – реакцию и скорость, но и получить положительные эмоции, разрядку и как следует разогреться перед основной частью работы.

В это время голкиперы занимались по своей специальной программе под руководством Михаила Федунова и Тараса Луценко, которые каждый раз предлагают своим подопечным новые упражнения. Во время следующего упражнения вратари уже были привлечены к работе в группе. Команда отрабатывала завершение атак – удары после прострелов и навесов с флангов.

А в заключительной части полевые игроки были разделены на две команды и сыграли на большие ворота на немного меньшем, чем обычно, поле и с нейтральными игроками и определенными ограничениями.

Вечером накануне третьего контрольного спарринга тренерский штаб провел теоретическое занятие. Матч против «Кауно Жальгирис» начнется 30 января в 12:00 по киевскому времени.

