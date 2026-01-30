Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 11:17 | Обновлено 30 января 2026, 11:18
120
0

ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория

Столичная команда сыграет товарищеский матч с Кауно Жальгирис

30 января 2026, 11:17 | Обновлено 30 января 2026, 11:18
120
0
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
ФК Динамо

Завершилась вторая неделя тренировочных сборов киевского «Динамо» в Турции. В пятницу, 29 января, тренировочный цикл подытожится контрольным матчем с действующим чемпионом Литвы – командой «Кауно Жальгирис».

Накануне этого матча «бело-синие» провели почти двухчасовую тренировку в футбольном центре отеля. Первая часть занятия прошла в формате мини-соревнования. После разминки игроки на разных станциях соревновались друг с другом на скорость, сообразительность, реакцию и технические навыки.

На одной станции два игрока располагались друг напротив друга. Один пытался забить как можно больше мячей, выстроенных в ряд, а другой – ему помешать. На другой локации один игрок должен был догнать другого за определенное время, не заступая в круг, ограниченный тренировочными фишками.

На третьей два игрока располагались среди манекенов, на которых поочередно загорался красный или синий свет – и каждый должен был реагировать на «свой» цвет, нажимая на кнопку на манекене. Побеждал в этом мини-соревновании тот игрок, который набирал больше нажатий.

Еще на одной локации игроки, обходя тренировочную стойку, должны были попасть в маленькие ворота. За каждое попадание игрок получал один балл, а тот из них, кто после трех ударов первым добирался до финиша, – еще один, бонусный.

Все игроки соревновались с большим азартом. Кто-то лучше проявлял себя в одном соревновании, кто-то – в другом. Задачей этих соревнований было не только улучшить индивидуальные качества – реакцию и скорость, но и получить положительные эмоции, разрядку и как следует разогреться перед основной частью работы.

В это время голкиперы занимались по своей специальной программе под руководством Михаила Федунова и Тараса Луценко, которые каждый раз предлагают своим подопечным новые упражнения. Во время следующего упражнения вратари уже были привлечены к работе в группе. Команда отрабатывала завершение атак – удары после прострелов и навесов с флангов.

А в заключительной части полевые игроки были разделены на две команды и сыграли на большие ворота на немного меньшем, чем обычно, поле и с нейтральными игроками и определенными ограничениями.

Вечером накануне третьего контрольного спарринга тренерский штаб провел теоретическое занятие. Матч против «Кауно Жальгирис» начнется 30 января в 12:00 по киевскому времени.

Фотогалерея

По теме:
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис
Динамо Киев видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига Игорь Костюк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Футбол | 29 января 2026, 12:19 1
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии

Богдан Бегметюк поделился впечатлениями после игры на международном турнире в Турции

Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30 января 2026, 07:42 6
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло

Тренер – о голе Трубина

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30.01.2026, 07:59
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29.01.2026, 10:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 09:37
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем