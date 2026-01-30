Карлос Алькарас – Александр Зверев. Триллер в Мельбурне. Видеообзор матча

30 января испанец Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионате Австралии 2026.

Алькарас одержал непростую победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 за 5 часов и 27 минут, отыграв подачу на матч в девятом гейме пятого сета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В конце третьей партии Карлитос вызвал физио на корт из-за судорог.

Алькарас впервые в карьере пробился в финал Australian Open. Его следующим соперником будет либо Новак Джокович, либо Янник Синнер.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5

Видеообзор матча