  4. Карлос Алькарас – Александр Зверев. Триллер в Мельбурне. Видеообзор матча
Australian Open
30 января 2026, 12:13 | Обновлено 30 января 2026, 12:14
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Триллер в Мельбурне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Карлос Алькарас

30 января испанец Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионате Австралии 2026.

Алькарас одержал непростую победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 за 5 часов и 27 минут, отыграв подачу на матч в девятом гейме пятого сета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В конце третьей партии Карлитос вызвал физио на корт из-за судорог.

Алькарас впервые в карьере пробился в финал Australian Open. Его следующим соперником будет либо Новак Джокович, либо Янник Синнер.

🏆 Australian Open 2026. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5

Видеообзор матча

По теме:
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЛЬКАРАС: «Физически – один из самых изнурительных матчей в моей карьере»
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
