  Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр
30.01.2026 13:00 - : -
Фёрст
Украина. Премьер лига
Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 13:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и австрийская команда Ферст Вена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.

Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Эпицентр – Ферст Виенна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Ферст Вена
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
