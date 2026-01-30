Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 13:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и австрийская команда Ферст Вена.

Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.

Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча