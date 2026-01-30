Украина. Премьер лига30 января 2026, 12:59 |
49
0
Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 13:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и австрийская команда Ферст Вена.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.
Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Эпицентр – Ферст Виенна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
