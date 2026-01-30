После гола Трубина Вирт вспомнил мяч, в котором Шахтер пережил трагедию

Украинец из «Бенфики» Анатолий Трубин стал первым вратарем, который в еврокубках забил «Реалу».

Бывший голкипер национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился гол нашего земляка в ворота «Реала», который помог португальскому гранду пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«По важности, этот шедевр Трубина я бы сравнил с голом вратаря «Севильи» Андреса Палопа в ворота «Шахтера» в компенсированное время повторного поединка 1/8 финала Кубка УЕФА 2007 года. Он помог испанцам спастись от поражения, а затем – завоевать почетный приз. Может, теперь такого взлета следует ожидать и от «Бенфики»?

А в эпизоде ​​с забитым мячом Трубин действовал как признанный голеадор. После филигранной передачи при розыгрыше стандартного положения Анатолию оставалось лишь воспользоваться своей антропометрией и попасть по мячу. Ведь в росте он превалировал всех защитников испанцев. Это ему удалось в эффектном стиле и прославленный кипер мадридцев Тибо Куртуа был бессилен выручить. Молодец.

Справедливости ради следует сказать, что на тот момент у «Реала» уже были изъяты с поля два игрока, еще два находились за пределами штрафной. «Реалу» также необходимо было забивать, ведь ничья позволяла им напрямую пробиться в 1/8 финала. Потому гости и надеялись, что после потери португальцами мяч еще успеют провести результативную атаку. Однако эти планы свел насмарку герой матча - Анатолий «Трубин», – сказал Вирт.