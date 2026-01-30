Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 09:46 | Обновлено 30 января 2026, 10:00
ФК Металлист 1925.

Пресс-служба харьковского Металлиста 1925 опубликовала официальное заявление клуба после слов президента Вереса Ивана Надеина относительно сорванного матча в Житомире.

«В ответ на предложение Вереса относительно доигрывания матча 15 тура УПЛ в Ровно, Металлист 1925 года поддерживает инициативу Вереса и подтверждает свою готовность провести поединок на стадионе Авангард.

Металлист 1925 с самого начала настаивал и настаивает на том, что судьба этого матча должна быть решена исключительно на футбольном поле, согласно спортивному принципу», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 7 строчке с 24 баллами.

Источник: ФК Металлист 1925
