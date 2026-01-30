Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Вереса принял решение о сорванном матче с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 09:04 | Обновлено 30 января 2026, 09:34
«Волки» готовы доиграть матч против Металлиста 1925

НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского Вереса Иван Надеин заявил, что «волки» готовы доиграть матч против харьковского Металлиста 1925, который пришлось досрочно завершить из-за проблем со светом в Житомире.

– В ситуации с матчем Металлист 1925 – Верес, закон не сработал, закон до сих пор ничего нам не сказал, по меньшей мере, кто прав в этой ситуации.

Не признавать проблему – это действительно достаточно слабая позиция. Более сильная – признать проблему, сказать: «Не присмотрели, не включился генератор»… У меня – есть своя информация, что просто перегрузили внутреннюю сеть.

На самом деле все эти моменты о признании своей вины – это тоже сильный достаточно шаг. Признали бы вину, и это могло изменить ситуацию. Пошли бы мы в таком случае навстречу?

Мы и сейчас готовы идти навстречу. Это впервые прозвучит, но мы сегодня готовы предложить Металлисту 1925 сыграть в Ровно. Конечно, если этот вопрос поддержит наблюдательный совет нашего клуба. Во-первых, мы сможем таким образом подарить праздник футбола нашим болельщикам. Это матч будет точно топовый. Назвать его можно было бы матчем света и единения, – сказал президент ровенского Вереса Иван Надеин.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 7 строчке с 24 баллами.

Олег Вахоцкий
