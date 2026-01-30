Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка планирует усилить вратарское звено команды перед стартом второй части чемпионата.

Как стало известно Sport.ua, Кудровка рассматривает возможность подписания украинского голкипера Никиты Шевченко, накануне покинувшего расположение Александрии. Пока не известно, какое решение примет Шевченко.

У Никиты Шевченко есть опыт выступлений за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В 2020 году голкипер вызывался в расположение национальной сборной Украины, но так и не дебютировал за первую команду «сине-желтых».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем 15 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.