Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 08:41 |
245
0

Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины

Никита Шевченко сменит клубную прописку

30 января 2026, 08:41 |
245
0
Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины
ФК Александрия. Никита Шевченко

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка планирует усилить вратарское звено команды перед стартом второй части чемпионата.

Как стало известно Sport.ua, Кудровка рассматривает возможность подписания украинского голкипера Никиты Шевченко, накануне покинувшего расположение Александрии. Пока не известно, какое решение примет Шевченко.

У Никиты Шевченко есть опыт выступлений за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В 2020 году голкипер вызывался в расположение национальной сборной Украины, но так и не дебютировал за первую команду «сине-желтых».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем 15 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера
Кудровка трансферы трансферы УПЛ Никита Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30 января 2026, 07:42 0
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло

Тренер – о голе Трубина

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 18:03 2
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open

29 января Элина уступила Арине Соболенко в матче 1/2 финала мейджора в Мельбурне

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29.01.2026, 13:58
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29.01.2026, 10:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Футбол | 30.01.2026, 05:23
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 39
Теннис
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 3
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 1
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем