Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Не только футбол: Барселона построит роскошный комплекс в Дубае
Другие новости
29 января 2026, 23:44 | Обновлено 29 января 2026, 23:45
398
1

ФОТО. Не только футбол: Барселона построит роскошный комплекс в Дубае

Каталонский клуб расширяет своё влияние далеко за пределами футбольного поля

29 января 2026, 23:44 | Обновлено 29 января 2026, 23:45
398
1 Comments
ФОТО. Не только футбол: Барселона построит роскошный комплекс в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Футбольный клуб «Барселона» договорился о строительстве роскошного жилого комплекса под брендом Barça в Дубае. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, проект будет представлять собой мини-город с жилыми зданиями, общественными зонами, бассейнами и сервисной инфраструктурой. Комплекс будет тесно связан с брендом клуба и оформлен с использованием символики «Барселоны», создавая lifestyle-пространство, выходящее за рамки футбола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отмечается, что клуб уже получил аванс по сделке, однако официально объявить о соглашении пока нельзя – проект должен быть утвержден Ассамблеей делегатов. Инициатива рассчитана на долгосрочную перспективу и напоминает аналогичные проекты европейских клубов и глобальных брендов.

Проект стал очередным шагом руководства клуба во главе с Жоаном Лапортой в поиске новых источников дохода. Несколько недель назад президент «Барселоны» посещал Дубай в рамках церемонии Globe Soccer Awards, где, по данным СМИ, могли пройти ключевые переговоры.

По теме:
ФОТО. Первая леди аргентинского футбола: жена Месси – в новой форме
ФОТО. Криштиану Роналду планирует купить Манчестер Юнайтед. Что известно?
ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
фото бизнес lifestyle Барселона Жоан Лапорта
Максим Лапченко Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро
Футбол | 29 января 2026, 14:17 11
ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро
ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро

Донецкий клуб гордится своим воспитанником

САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 29.01.2026, 22:02
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Стадион в своем городе сначала дострой.
Ответить
0
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 40
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем