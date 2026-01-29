ФОТО. Не только футбол: Барселона построит роскошный комплекс в Дубае

Футбольный клуб «Барселона» договорился о строительстве роскошного жилого комплекса под брендом Barça в Дубае. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, проект будет представлять собой мини-город с жилыми зданиями, общественными зонами, бассейнами и сервисной инфраструктурой. Комплекс будет тесно связан с брендом клуба и оформлен с использованием символики «Барселоны», создавая lifestyle-пространство, выходящее за рамки футбола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отмечается, что клуб уже получил аванс по сделке, однако официально объявить о соглашении пока нельзя – проект должен быть утвержден Ассамблеей делегатов. Инициатива рассчитана на долгосрочную перспективу и напоминает аналогичные проекты европейских клубов и глобальных брендов.

Проект стал очередным шагом руководства клуба во главе с Жоаном Лапортой в поиске новых источников дохода. Несколько недель назад президент «Барселоны» посещал Дубай в рамках церемонии Globe Soccer Awards, где, по данным СМИ, могли пройти ключевые переговоры.