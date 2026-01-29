ФОТО. Фанаты пришли к Трубину после его гола в ворота Реала

Гол украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» продолжает вызывать бурную реакцию футбольного сообщества по всему миру.

После того как официальный аккаунт «Бенфики» и 24-летний голкипер опубликовали общий пост о том, что гол Трубина признали лучшим голом дня Лиги чемпионов, комментарии под постом мгновенно заполнили болельщики из разных стран – от Португалии и Испании до Англии и Латинской Америки. Ана

Фанаты не скрывали эмоций и буквально осыпали Трубина комплиментами: «Это гол века!»; «Никогда не видел ничего подобного от вратаря!»; «Пушка! Трубин — легенда!»; «Золотой мяч и приз Яшина — без вопросов!»; «Такой момент войдет в историю футбола»; «Огромный респект, невероятный гол»; «Этот вечер навсегда останется в памяти».

Некоторые болельщики шутили, что после такого эпизода Трубин должен быть номинирован не только на вратарские награды, но и на главные индивидуальные призы мирового футбола.

Отдельно фанаты отмечали символичность момента – гол был забит на легендарном стадионе «Да Луш», в матче Лиги чемпионов и стал настоящей кульминацией еврокубкового вечера для «Бенфики».

Соцсети единодушны: гол украинского голкипера стал не просто футбольным эпизодом, а вирусным моментом, который уже называют одним из самых ярких в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.