ВИДЕО. Шедевр: Антони оформил гол+ассист за тайм в матче Бетис – Фейеноорд
Бразилец обеспечил зелено-белым комфортный гандикап по итогам 45 минут игры 8-го тура ЛЕ
25-летний бразильский форвард Антони оформил гол и ассист в матче восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис и Фейеноорд.
Антони забил красивый мяч из-за пределов штрафной площади на 17-й минуте. На 32-й бразилец отдал голевую передачу на Абде Эззалзули.
Для Антони это уже четвертый гол в текущем сезоне еврокубка и третий ассист.
Бетис и Фейеноорд начали очное противостояние 29 января в 22:00 по Киеву на стадионе в Севилье.
ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.
