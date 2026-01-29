Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шедевр: Антони оформил гол+ассист за тайм в матче Бетис – Фейеноорд
Лига Европы
29 января 2026, 22:53 | Обновлено 29 января 2026, 22:54
Бразилец обеспечил зелено-белым комфортный гандикап по итогам 45 минут игры 8-го тура ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний бразильский форвард Антони оформил гол и ассист в матче восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис и Фейеноорд.

Антони забил красивый мяч из-за пределов штрафной площади на 17-й минуте. На 32-й бразилец отдал голевую передачу на Абде Эззалзули.

Для Антони это уже четвертый гол в текущем сезоне еврокубка и третий ассист.

Бетис и Фейеноорд начали очное противостояние 29 января в 22:00 по Киеву на стадионе в Севилье.

ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Фанькин Кот
Антони наш кумир. Это месть Феенорду за наш Шахтер 
