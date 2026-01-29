Бетис – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги Европы 2025/26
29 января проходят матчи восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис (Испания) и Фейеноорд (Нидерланды).
Коллективы играют на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января
Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Антони, 17, Эззалзули, 32
ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.
