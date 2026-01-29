Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
29 января 2026, 23:06 |
17
0

Бетис – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги Европы 2025/26

29 января 2026, 23:06 |
17
0
Бетис – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

29 января проходят матчи восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Бетис (Испания) и Фейеноорд (Нидерланды).

Коллективы играют на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Антони, 17, Эззалзули, 32

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Антони, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эззалзули, 32 мин.

По теме:
ВИДЕО. Шедевр: Антони оформил гол+ассист за тайм в матче Бетис – Фейеноорд
Лига Европы. 8-й тур, 29 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания – Бельгия – 10:3. Сумасшествие на 13 мячей. Видео голов и обзор
Бетис Фейеноорд видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос) Абде Эззалзули
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29 января 2026, 18:06 10
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»

Рустам Худжамов дал оценку игре украинского вратаря в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал»

САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 29.01.2026, 22:02
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.01.2026, 01:44
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем