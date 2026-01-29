Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Потом сказали, что этого недостаточно. Трубин не понял...»
Лига чемпионов
29 января 2026, 10:10 |
4562
0

Жозе МОУРИНЬО: «Потом сказали, что этого недостаточно. Трубин не понял...»

Наставник лиссабонского клуба был уверен, что счет 3:2 позволит «Бенфике» выйти в плей-офф

29 января 2026, 10:10 |
4562
0
Жозе МОУРИНЬО: «Потом сказали, что этого недостаточно. Трубин не понял...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился эмоциями после победы лиссабонской команды в матче восьмого тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:2):

«Я выигрывал и проигрывал матчи и раунды плей-офф на последней минуте, но никогда вратарь не забивал такой фантастический гол. Такой, какой хотели бы забить лучшие нападающие мира.

Эмоции, на самом деле, огромные, даже для меня, который думал, что уже всё пережил. Но нет. Странная и болезненная ситуация в том, что я сделал замены Антонио Сильвы и Ивановича, чтобы сохранить счет 3:2, потому что у меня была информация, что мы проходим в плей-офф.

Потом мне сказали, что этого недостаточно и нам нужно забить еще.... Трубин не понял, что происходит. Никто из игроков сначала этого не понял. Когда мы заработали штрафной... Нам пришлось выложиться на полную.

Этот здоровяк (Трубин – прим) забил фантастический гол. Для «Бенфики» это невероятный вечер, независимо от того, что произойдет в будущем. Я уже знаю, что нам невероятно повезло в жеребьевке: мы играем либо с «Интером», либо с «Реалом».

Но, несмотря ни на что, это был фантастический вечер, который запомнится надолго. Для юных болельщиков «Бенфики» это невероятный вечер, а еще я безмерно рад за игроков. Они этого заслужили, они провели совершенно выдающуюся игру», – подытожил Жозе.

По теме:
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реала
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Жозе Моуриньо Анатолий Трубин
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(104)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 4
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
Футбол | 29 января 2026, 03:35 4
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам

Адриано дал мошенникам 24 часа, чтобы вернуть украденные деньги

Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Футбол | 29.01.2026, 10:59
Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:02
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем