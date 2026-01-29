Жозе МОУРИНЬО: «Потом сказали, что этого недостаточно. Трубин не понял...»

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился эмоциями после победы лиссабонской команды в матче восьмого тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:2):

«Я выигрывал и проигрывал матчи и раунды плей-офф на последней минуте, но никогда вратарь не забивал такой фантастический гол. Такой, какой хотели бы забить лучшие нападающие мира.

Эмоции, на самом деле, огромные, даже для меня, который думал, что уже всё пережил. Но нет. Странная и болезненная ситуация в том, что я сделал замены Антонио Сильвы и Ивановича, чтобы сохранить счет 3:2, потому что у меня была информация, что мы проходим в плей-офф.

Потом мне сказали, что этого недостаточно и нам нужно забить еще.... Трубин не понял, что происходит. Никто из игроков сначала этого не понял. Когда мы заработали штрафной... Нам пришлось выложиться на полную.

Этот здоровяк (Трубин – прим) забил фантастический гол. Для «Бенфики» это невероятный вечер, независимо от того, что произойдет в будущем. Я уже знаю, что нам невероятно повезло в жеребьевке: мы играем либо с «Интером», либо с «Реалом».

Но, несмотря ни на что, это был фантастический вечер, который запомнится надолго. Для юных болельщиков «Бенфики» это невероятный вечер, а еще я безмерно рад за игроков. Они этого заслужили, они провели совершенно выдающуюся игру», – подытожил Жозе.