Германия
29 января 2026, 11:29 | Обновлено 29 января 2026, 11:30
Кейн отметился 150-м голевым действием за Баварию

Форвард вошел в топ-3 элитного рейтинга в XXI веке

Кейн отметился 150-м голевым действием за Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вспомним топ-10 футболистов в этом столетии с наименьшим количеством матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн отметился своим 150 результативным действием за Баварию во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 8 тура Лиги чемпионов против ПСВ.

Теперь в активе Кейна 150 голевых действий за Баварию: 120 голов и 30 ассистов.

Для покорения этой отметки Кейну понадобилось 127 матчей за мюнхенцев.

Только два игрока в ХХІ веке совершили 150 результативных действий за один клуб за меньшее количество матчей: Луис Суарес (115, Барселона) и Криштиану Роналду (118, Реал).

Игроки с наименьшим количеством сыгранных матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб в XXI веке

  • 115 – Луис Суарес (Барселона)
  • 118 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 127 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 128 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • 131 – Златан Ибрагимович (ПСЖ)
  • 132 – Неймар (ПСЖ)
  • 150 – Неймар (Барселона)
  • 150 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 156 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 167 – Чиро Иммобиле (Лацио)
Бавария статистика Гарри Кейн Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Златан Ибрагимович Неймар Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Чиро Иммобиле
Сергей Турчак Источник: Instagram
