Кейн отметился 150-м голевым действием за Баварию

Вспомним топ-10 футболистов в этом столетии с наименьшим количеством матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн отметился своим 150 результативным действием за Баварию во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 8 тура Лиги чемпионов против ПСВ.

Теперь в активе Кейна 150 голевых действий за Баварию: 120 голов и 30 ассистов.

Для покорения этой отметки Кейну понадобилось 127 матчей за мюнхенцев.

Только два игрока в ХХІ веке совершили 150 результативных действий за один клуб за меньшее количество матчей: Луис Суарес (115, Барселона) и Криштиану Роналду (118, Реал).

Игроки с наименьшим количеством сыгранных матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб в XXI веке