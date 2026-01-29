Кейн отметился 150-м голевым действием за Баварию
Форвард вошел в топ-3 элитного рейтинга в XXI веке
Вспомним топ-10 футболистов в этом столетии с наименьшим количеством матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн отметился своим 150 результативным действием за Баварию во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 8 тура Лиги чемпионов против ПСВ.
Теперь в активе Кейна 150 голевых действий за Баварию: 120 голов и 30 ассистов.
Для покорения этой отметки Кейну понадобилось 127 матчей за мюнхенцев.
Только два игрока в ХХІ веке совершили 150 результативных действий за один клуб за меньшее количество матчей: Луис Суарес (115, Барселона) и Криштиану Роналду (118, Реал).
Игроки с наименьшим количеством сыгранных матчей, необходимых для 150 результативных действий за один клуб в XXI веке
- 115 – Луис Суарес (Барселона)
- 118 – Криштиану Роналду (Реал)
- 127 – Гарри Кейн (Бавария)
- 128 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 131 – Златан Ибрагимович (ПСЖ)
- 132 – Неймар (ПСЖ)
- 150 – Неймар (Барселона)
- 150 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 156 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 167 – Чиро Иммобиле (Лацио)
