Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января Джессика Пегула (WTA 6) и Елена Рыбакина (WTA 5) проведут полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026.

Американка и казахстанка выйдут на Rod Laver Arena ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Это будет седьмое очное противостояние. Счет 3:3.

Победительница поединка в финале Australian Open сыграет либо с Элиной Свитолиной, или с Ариной Соболенко.

