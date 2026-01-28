Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 21:57 | Обновлено 28 января 2026, 21:59
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026 29 января в 12:00

Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 января Джессика Пегула (WTA 6) и Елена Рыбакина (WTA 5) проведут полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026.

Американка и казахстанка выйдут на Rod Laver Arena ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмое очное противостояние. Счет 3:3.

Победительница поединка в финале Australian Open сыграет либо с Элиной Свитолиной, или с Ариной Соболенко.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Джессика Пегула Елена Рыбакина смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
