Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026 29 января в 12:00
29 января Джессика Пегула (WTA 6) и Елена Рыбакина (WTA 5) проведут полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026.
Американка и казахстанка выйдут на Rod Laver Arena ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Это будет седьмое очное противостояние. Счет 3:3.
Победительница поединка в финале Australian Open сыграет либо с Элиной Свитолиной, или с Ариной Соболенко.
