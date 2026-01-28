Журналист ESPN – о зарплате Зинченко в Аяксе: «Он сам это сказал»

Журналист ESPN Кристиан Виллаерт рассказал, с чем связаны сложности с переходом украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Есть абсолютная уверенность, что все получится. Это сложная сделка, и я попробую ее объяснить. В ней участвуют четыре стороны: «Ноттингем Форест», сам игрок, «Аякс» и «Арсенал». Говорят, что это (зарплата Зинченко в размере 8 млн евро в год - прим.) цены Премьер-лиги. «Форест» платит «Арсеналу» за аренду плату, которая недалека от этой суммы. Более половины сезона уже позади. Поэтому «Форест» обязался выделить 8 млн, но клуб также знает, что они не будут часто использовать его во второй половине сезона, ведь тренер (Шон Дайч - прим.) имеет другие предпочтения», - сказал Виллаерт в подкасте Signing Money.

Также журналист добавил, что «Ноттингем Форест» хочет вернуть по крайней мере 1 млн евро из суммы, которая была выделена на приход Зинченко. Виллаерт продолжил: «Аякс» не хочет платить Зинченко полную зарплату, которая составляет от 3 до 4 млн евро до конца этого сезона. Но он хочет поехать на чемпионат мира и сказал: «Я хочу согласиться на снижение зарплаты».

По словам журналиста, все сводится к тому, чтобы «Аякс» платил от 1,5 до 2 млн евро зарплаты украинцу. «Ноттингем Форест» и Зинченко должны будут пойти на компромиссы. Таким образом, «Арсенал» должен избежать убытков. Соглашение о покупке также будет финансово выгоднее для «Арсенала». «Это все нужно включить в контракт, чтобы все стороны были довольны», - подчеркнул Виллаерт.

Кроме того, журналист подчеркнул, что все стороны должны договориться одновременно: «Потому что если «Арсенал» расторгнет арендное соглашение с «Ноттингем Форест», а «Аякс» не сможет достичь соглашения с Зинченко, лондонский клуб внезапно потеряет миллионы. Более того, если бы это был договор аренды, Зинченко получал бы зарплату в «Аяксе», а налоговые ставки в Нидерландах отличаются от ставок в Англии. Его агент должен гарантировать, что игрок не окажется в худшем положении.

Существует много сложностей — это очень сложно. Составляются многочисленные контракты и письма, и они постоянно обмениваются ими. Адвокаты всех четырех сторон должны все одобрить. Это просто требует времени. Может ли что-то пойти не так? Да, может. Но в «Аяксе» говорят, что есть 95-процентный шанс на успех, и это не изменилось».

