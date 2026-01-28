Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист ESPN – о зарплате Зинченко в Аяксе: «Он сам это сказал»
Нидерланды
28 января 2026, 22:58 | Обновлено 28 января 2026, 23:10
349
0

Журналист ESPN – о зарплате Зинченко в Аяксе: «Он сам это сказал»

Кристиан Виллаэрт объяснил сложности с трансфером украинца

28 января 2026, 22:58 | Обновлено 28 января 2026, 23:10
349
0
Журналист ESPN – о зарплате Зинченко в Аяксе: «Он сам это сказал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист ESPN Кристиан Виллаерт рассказал, с чем связаны сложности с переходом украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Есть абсолютная уверенность, что все получится. Это сложная сделка, и я попробую ее объяснить. В ней участвуют четыре стороны: «Ноттингем Форест», сам игрок, «Аякс» и «Арсенал». Говорят, что это (зарплата Зинченко в размере 8 млн евро в год - прим.) цены Премьер-лиги. «Форест» платит «Арсеналу» за аренду плату, которая недалека от этой суммы. Более половины сезона уже позади. Поэтому «Форест» обязался выделить 8 млн, но клуб также знает, что они не будут часто использовать его во второй половине сезона, ведь тренер (Шон Дайч - прим.) имеет другие предпочтения», - сказал Виллаерт в подкасте Signing Money.

Также журналист добавил, что «Ноттингем Форест» хочет вернуть по крайней мере 1 млн евро из суммы, которая была выделена на приход Зинченко. Виллаерт продолжил: «Аякс» не хочет платить Зинченко полную зарплату, которая составляет от 3 до 4 млн евро до конца этого сезона. Но он хочет поехать на чемпионат мира и сказал: «Я хочу согласиться на снижение зарплаты».

По словам журналиста, все сводится к тому, чтобы «Аякс» платил от 1,5 до 2 млн евро зарплаты украинцу. «Ноттингем Форест» и Зинченко должны будут пойти на компромиссы. Таким образом, «Арсенал» должен избежать убытков. Соглашение о покупке также будет финансово выгоднее для «Арсенала». «Это все нужно включить в контракт, чтобы все стороны были довольны», - подчеркнул Виллаерт.

Кроме того, журналист подчеркнул, что все стороны должны договориться одновременно: «Потому что если «Арсенал» расторгнет арендное соглашение с «Ноттингем Форест», а «Аякс» не сможет достичь соглашения с Зинченко, лондонский клуб внезапно потеряет миллионы. Более того, если бы это был договор аренды, Зинченко получал бы зарплату в «Аяксе», а налоговые ставки в Нидерландах отличаются от ставок в Англии. Его агент должен гарантировать, что игрок не окажется в худшем положении.

Существует много сложностей — это очень сложно. Составляются многочисленные контракты и письма, и они постоянно обмениваются ими. Адвокаты всех четырех сторон должны все одобрить. Это просто требует времени. Может ли что-то пойти не так? Да, может. Но в «Аяксе» говорят, что есть 95-процентный шанс на успех, и это не изменилось».

Ранее журналист ESPN раскрыл перспективы Зинченко в «Аяксе».

По теме:
Лига чемпионов. 8-й тур, матчи 28 января. Смотреть онлайн LIVE
Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
финансы зарплаты Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 28 января 2026, 22:13 11
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Педринью не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?
Футбол | 28 января 2026, 15:24 41
Педринью не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?
Педринью не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?

Валерий Василенко – о возможной натурализации полузащитника «Шахтера»

Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Футбол | 28.01.2026, 21:33
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28.01.2026, 00:01
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 3
Футбол
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем