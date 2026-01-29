Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с обращением к экс-игроку, который в клубе с 2007 года
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 00:20 |
354
0

Киевский клуб поздравил Голоколосова

Динамо выступило с обращением к экс-игроку, который в клубе с 2007 года
ФК Динамо. Александр Голоколосов

28 января 50-летний юбилей отмечает известный украинский футболист и воспитанник киевского «Динамо» Александр Голоколосов.

Он родился в футбольной семье и прошел подготовку в академии «Динамо», где формировался вместе с рядом будущих звезд украинского футбола. Профессиональную карьеру начал в «Динамо-2», за которое провел 50 матчей, после чего выступал за винницкую «Ниву», «Верховину», «Черноморец» и «Волынь».

В карьере Голоколосова были и зарубежные этапы – словацкая «Дубница» и испанский «Альбасете». В 2007 году он вернулся в родной клуб уже как селекционер и работает на этой должности по сей день.

«Коллектив ФК «Динамо» (Киев) поздравляет Александра Голоколосова с 50-летием! Желаем имениннику в этот особый день крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и энергии. И самое главное – мирного неба над головой и скорейшего возвращения к спокойной жизни в процветающей Украине», – говорится в обращении киевлян.

По теме:
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Клуб УПЛ может отстранить легионера из-за нежелания продлевать контракт
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
