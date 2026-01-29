Динамо выступило с обращением к экс-игроку, который в клубе с 2007 года

28 января 50-летний юбилей отмечает известный украинский футболист и воспитанник киевского «Динамо» Александр Голоколосов.

Он родился в футбольной семье и прошел подготовку в академии «Динамо», где формировался вместе с рядом будущих звезд украинского футбола. Профессиональную карьеру начал в «Динамо-2», за которое провел 50 матчей, после чего выступал за винницкую «Ниву», «Верховину», «Черноморец» и «Волынь».

В карьере Голоколосова были и зарубежные этапы – словацкая «Дубница» и испанский «Альбасете». В 2007 году он вернулся в родной клуб уже как селекционер и работает на этой должности по сей день.

«Коллектив ФК «Динамо» (Киев) поздравляет Александра Голоколосова с 50-летием! Желаем имениннику в этот особый день крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и энергии. И самое главное – мирного неба над головой и скорейшего возвращения к спокойной жизни в процветающей Украине», – говорится в обращении киевлян.