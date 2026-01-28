Костюк выбрал список нападающих Динамо. Приедет ли Пулулу?
В основной команде будут рассчитывать на Бленуце, Герреро и Пономаренко
Киевское «Динамо» не планирует усиливать атакующую линию этой зимой. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. Информация об интересе к форварду польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу не соответствует действительности – зимой новых покупок в нападение клуб не будет делать.
Весной главный тренер Игорь Костюк будет рассчитывать на имеющихся форвардов: Матвея Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце.
Ранее сообщалось, что «Динамо» предметно интересуется форвардом Пулу, который стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в прошлом сезоне.
