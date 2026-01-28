Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Костюк выбрал список нападающих Динамо. Приедет ли Пулулу?

В основной команде будут рассчитывать на Бленуце, Герреро и Пономаренко

Костюк выбрал список нападающих Динамо. Приедет ли Пулулу?
ФК Динамо. Игорь Костюк

Киевское «Динамо» не планирует усиливать атакующую линию этой зимой. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. Информация об интересе к форварду польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу не соответствует действительности – зимой новых покупок в нападение клуб не будет делать.

Весной главный тренер Игорь Костюк будет рассчитывать на имеющихся форвардов: Матвея Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предметно интересуется форвардом Пулу, который стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в прошлом сезоне.

Динамо Киев Афимико Пулулу Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро Владислав Бленуце Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
