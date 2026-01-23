Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25

Форвард польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу может продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата Украины. Об этом сообщил журналист Каспер Томчик.

По информации источника, 26-летний футболист ведет переговоры о присоединении к киевскому «Динамо». «Бело-синие» давно следят за прогрессом форварда – информация о возможном переходе Пулулу в чемпионат Украины появлялась еще в декабре 2024 года.

Пулулу до января 2022 года находился в структуре швейцарского «Базеля», где играл за U-16, U-18 и первую команду, а также провел полгода на правах аренды за «Ксамакс».

После ухода из чемпионата Швейцарии полтора года защищал цвета немецкого «Гройтера». В июле 2023-го подписал контракт с «Ягеллонией», в составе которой сыграл 116 матчей – забил 48 голов и отдал 11 результативных передач.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, записав на свой счет восемь результативных ударов.

Контракт Афимико истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро.