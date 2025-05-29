Лучшим бомбардиром ЛК стал африканец, которым интересовалось Динамо Киев

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Челси». Лондонский клуб пропустил первым, но смог одолеть соперника со счетом 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал 26-летний представитель ДР Конго Афимико Пулулу, который в составе польской «Ягеллонии» провел 12 матчей в еврокубках, где забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что во время зимнего трансферного окна африканским игроком интересовалось киевское «Динамо», однако форвард остался играть в чемпионате Польши. «Ягелония» добралась до стадии 1/4 Лиги конференций, где уступила будущему финалисту – «Бетису» – с общим счетом 1:3.

Второе место в рейтинге бомбардиров занял нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу (семь голов), тройку сильнейших замкнул представитель словенского «Целе» Армандас Кучис (шесть забитых мячей).