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  4. Лучшим бомбардиром ЛК стал африканец, которым интересовалось Динамо Киев
Лига конференций
29 мая 2025, 07:07 |
1307
0

Лучшим бомбардиром ЛК стал африканец, которым интересовалось Динамо Киев

Афимико Пулулу забил восемь голов за 12 матчей в составе польской «Ягеллонии»

29 мая 2025, 07:07 |
1307
0
Лучшим бомбардиром ЛК стал африканец, которым интересовалось Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Челси». Лондонский клуб пропустил первым, но смог одолеть соперника со счетом 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал 26-летний представитель ДР Конго Афимико Пулулу, который в составе польской «Ягеллонии» провел 12 матчей в еврокубках, где забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что во время зимнего трансферного окна африканским игроком интересовалось киевское «Динамо», однако форвард остался играть в чемпионате Польши. «Ягелония» добралась до стадии 1/4 Лиги конференций, где уступила будущему финалисту – «Бетису» – с общим счетом 1:3.

Второе место в рейтинге бомбардиров занял нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу (семь голов), тройку сильнейших замкнул представитель словенского «Целе» Армандас Кучис (шесть забитых мячей).

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Лига конференций Бетис Челси Бетис - Челси Афимико Пулулу Седрик Бакамбу Армандас Кучис Целе Ягеллония Белосток Динамо Киев лучший бомбардир бомбардиры
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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