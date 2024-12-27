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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:14
2128
5

Суперусиление. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров еврокубка

Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевлян

27 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:14
2128
5
Суперусиление. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Ангольский нападающий польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний игрок является вариантом усиления атаки украинского клуба, но Афимико точно не единственный футболист в списке потенциальных новичков «Динамо».

В текущем сезоне Афимико Пулулу забил 5 голов и отдал 1 ассист в 6 матчах Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернуло из аренды супербомбардира.

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Динамо Киев Ягеллония Белосток трансферы трансферы УПЛ Лига конференций
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 5
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Gargantua81
Ванат, Герреро, Пономаренко и лучший бомбардир ю19 Задорожный. куда еще?
центрбеки нужны.
зря не обращают внимание на Стецькова.
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+1
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naverland
А ему точно 25 ? 
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0
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DaVinci
Ну хоч не Дьокереш...
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0
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