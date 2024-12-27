Украина. Премьер лига27 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:14
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Суперусиление. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров еврокубка
Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевлян
27 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:14
2128
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Ангольский нападающий польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 25-летний игрок является вариантом усиления атаки украинского клуба, но Афимико точно не единственный футболист в списке потенциальных новичков «Динамо».
В текущем сезоне Афимико Пулулу забил 5 голов и отдал 1 ассист в 6 матчах Лиги конференций.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернуло из аренды супербомбардира.
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центрбеки нужны.
зря не обращают внимание на Стецькова.