Суперусиление. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров еврокубка

Ангольский нападающий польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу находится в шорт-листе киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний игрок является вариантом усиления атаки украинского клуба, но Афимико точно не единственный футболист в списке потенциальных новичков «Динамо».

В текущем сезоне Афимико Пулулу забил 5 голов и отдал 1 ассист в 6 матчах Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернуло из аренды супербомбардира.