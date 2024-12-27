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  4. Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 18:43 |
1882
3

Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды

Федор Задорожный и Демьян Третяк вернутся в киевский клуб из «Зари»

27 декабря 2024, 18:43 |
1882
3
Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
ФК Динамо Киев. Демьян Третяк

Киевское «Динамо» отзывает из аренды в луганской «Заре» нападающего Федора Задорожного и защитника Демьяна Третяка, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, оба игрока проведут зимние сборы вместе с юношеской командой столичного клуба. Первую часть сезона футболисты провели в «Заре U-19».

В текущем сезоне Федор Задорожный провел 15 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 18 голов и отдал 7 ассистов. В текущем сезон Демьян третяк провел 8 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» арендует еще одного игрока «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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007_Quantum19_007
І що це таке? Хіба ультрас "ДК" сподобається, що в їхньому клубі гратиме уродженець Донецької області, котру вони люто ненавидять????
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0
Фанькин кот
А разве это законно? Есть строк аренды. Например, до конца сезона. Клуб, который арендует, рассчитывает на игрока - что тот будет играть весь строк аренды. И тут - бац - отзывают! Или дынамке суркисовой законы неписаны? Ааа, я ж забыл, во главе УАФ теперь бывшая дырнамовская звизда Андрюшка э-э-э Шевченко - он всегда прикроет.😡😡😡
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0
Gargantua81
обеих надо брать на сборы первой команды и давать шансы
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0
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