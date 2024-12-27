Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Федор Задорожный и Демьян Третяк вернутся в киевский клуб из «Зари»
Киевское «Динамо» отзывает из аренды в луганской «Заре» нападающего Федора Задорожного и защитника Демьяна Третяка, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, оба игрока проведут зимние сборы вместе с юношеской командой столичного клуба. Первую часть сезона футболисты провели в «Заре U-19».
В текущем сезоне Федор Задорожный провел 15 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 18 голов и отдал 7 ассистов. В текущем сезон Демьян третяк провел 8 матчей в чемпионате Украины U-19, забил 1 гол.
Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» арендует еще одного игрока «Динамо».
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