Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Малыш. Ворскла арендует еще одного динамовца со знаковой фамилией
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 12:14 |
1038
0

Не только Малыш. Ворскла арендует еще одного динамовца со знаковой фамилией

Карьеру в Полтаве продолжит Александр Шевченко

27 декабря 2024, 12:14 |
1038
0
Не только Малыш. Ворскла арендует еще одного динамовца со знаковой фамилией
ФК Динамо Киев. Александр Шевченко

Полтавская «Ворскла» арендует вингера киевского «Динамо» Александра Шевченко, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, арендное соглашение по переходу 18-летнего футболиста рассчитано на вторую половину сезона 2024/25.

В нынешней кампании Александр Шевченко провел 6 матчей за юношескую команду киевского «Динамо», отметившись 1 забитым мячом.

Интересно, что уроженец Полтавской области уже играл за «Ворсклу» в прошлом сезоне - правда, только за юношескую команду (27 матчей, 4 гола).

Ранее сообщалось, что «Ворскла» арендует у «Динамо» Навина Малыша.

По теме:
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Лидер клуба УПЛ может переехать в Германию. Речь не о Судакове
Ворскла Полтава Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси
Футбол | 27 декабря 2024, 12:16 0
«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси
«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси

Ламин Ямал восхищается звездным аргентинцем

Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
Киберспорт | 26 декабря 2024, 17:03 0
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры

Какая она, жизнь профессионального игрока

Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Футбол | 27.12.2024, 08:20
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Бокс | 27.12.2024, 08:27
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Футбол | 26.12.2024, 14:02
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
26.12.2024, 09:22 14
Бокс
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
26.12.2024, 02:27 2
Бокс
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем