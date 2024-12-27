Не только Малыш. Ворскла арендует еще одного динамовца со знаковой фамилией
Карьеру в Полтаве продолжит Александр Шевченко
Полтавская «Ворскла» арендует вингера киевского «Динамо» Александра Шевченко, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, арендное соглашение по переходу 18-летнего футболиста рассчитано на вторую половину сезона 2024/25.
В нынешней кампании Александр Шевченко провел 6 матчей за юношескую команду киевского «Динамо», отметившись 1 забитым мячом.
Интересно, что уроженец Полтавской области уже играл за «Ворсклу» в прошлом сезоне - правда, только за юношескую команду (27 матчей, 4 гола).
Ранее сообщалось, что «Ворскла» арендует у «Динамо» Навина Малыша.
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