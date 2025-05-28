Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Лондонская команда после пропущенного гола в первом тайме забила четыре раза во втором
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Лига конференций. Финал
«Бетис» – «Челси» – 1:4
Гол: Эльзальзулли, 9 – Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1
Предупреждения: Перро, 90+5 – Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55
«Бетис»: Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)
«Челси»: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Стадион: «Вроцлав» (Вроцлав, Польша)
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