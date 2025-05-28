Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Финал

«Бетис» – «Челси» – 1:4

Гол: Эльзальзулли, 9 – Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Предупреждения: Перро, 90+5 – Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

«Бетис»: Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Стадион: «Вроцлав» (Вроцлав, Польша)

БЕТИС - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА