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  4. Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
28 мая 2025, 23:57 | Обновлено 29 мая 2025, 00:00
1322
12

Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций

Лондонская команда после пропущенного гола в первом тайме забила четыре раза во втором

28 мая 2025, 23:57 | Обновлено 29 мая 2025, 00:00
1322
12
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
УЕФА

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Финал

«Бетис» – «Челси» – 1:4

Гол: Эльзальзулли, 9 – Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Предупреждения: Перро, 90+5 – Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

«Бетис»: Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Стадион: «Вроцлав» (Вроцлав, Польша)

БЕТИС - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси отчеты Михаил Мудрик
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 12
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Cruyff
А коли Мудрика там не буде, будуть писати як зіграла колишня команда Мудрика.
До чого ці ідіотські персоналії.
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+3
pol-55
Бетіс 1й тайм достойно,а потім Пелегріні випустив 36го пацана,який не зміг заблокувати дві подачі Палмера,потім Бетіс-всьо.
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+2
Макс Максов
Два різних тайми... Але тут ще мабуть зіграла, сильна лава запасних!
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+1
Стюард #11
А чо не так?
Ответить
0
mini.f
Ну, и где ваш Мудрик, якобы "футбольные журналисты"?  Учите матчасть, регламенты соревнований и Положения VADA по отношению к футболистам-допингистам.... Как всем хочется, чтобы Мудрик получил медаль, которую он не заслужил....
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0
Harun Bakircioğlu
Палмер вдруг вспомнил, что он же был одним из лучших игроков прошлого (уже позапрошлого) розыгрыша АПЛ и оформил для Челси трофей. Теперь неизвестно кто и когда повторит их достижение - обладание всеми европейскими трофеями ЛЧ, ЛЕ, ЛК.
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0
Паша Мех
С ПОБЕДОЙ!! Фантастический 2тайм!!!🔵🔵🔵🔵🏆🏆🏆🏆🏆
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0
Barabashovo
Харьковчане гордяцца и поздравляют Мишу, земляка с Харьковщины! Хоть он и не сыграл, из за подставы от конкурента за 10ку в сборной, но стал мотиватором для Челси бицца и сражацца, чтоб Миша хоть немного мог порадовацца трофею!
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-1
Полковник
Мишутке обязательно передадут медаль🥇☝️☝️☝️☝️
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-4
Лига
Первый тайм вообще не о чём от Челси, второй на изи молодцы . Хоть что-то выиграли в этом сезоне. Жаль конечно, что Мудрик в финале не сыграл, ну всё впереди у него если не на долго дисквалифицируют
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-4
Полковник
Мишутка ЧЕМПИОН, не забудьте дать ему медаль🥇🏆☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
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-7
apepa
Мишка не забудь кубок в Первую Столицу привезти. На Салтовку. В Караван. Я уже и уголок там снял.
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-8
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