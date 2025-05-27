Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Челси. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 мая 2025, 14:46 |
68
0

Бетис – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги конференций

27 мая 2025, 14:46 |
68
0
Бетис – Челси. Текстовая трансляция матча
Х. ФК Челси

В среду, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором будут играть испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра пройдет во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Вроцлав», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Для «Бетиса» это первый еврокубковый финал за 117 лет, тогда как «Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Лондонцы прошли турнир с минимальными потерями, демонстрируя атакующий футбол и ротацию состава, в том числе благодаря отстраненному Михаилу Мудрику. «Бетис» одолел нескольких сильных соперников на пути в финал, а лидерами команды стали Антони и Иско. Оба тренера настроены положительно, но мотивация испанцев выглядит более эмоциональной и исторически значимой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Челси» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бетис
28 мая 2025 -
22:00
Челси
Победа Челси 1.86 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Челси получит еврокубковый бан за допинг Мудрика? Ответ спортюриста
ФОТО. Бывшая девушка экс-игрока Барселоны сфотографировалась голышом
Бетис Челси Лига конференций текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Футбол | 27 мая 2025, 07:36 10
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб

«Интер» интересуется украинцем

Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной
Футбол | 27 мая 2025, 14:18 1
Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной
Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной

Неожиданный момент в клубе Анатолия Трубина

Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Футбол | 26.05.2025, 20:45
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
ОФИЦИАЛЬНО: голкипер сборной Украины по хоккею будет выступать за границей
Хоккей | 27.05.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО: голкипер сборной Украины по хоккею будет выступать за границей
ОФИЦИАЛЬНО: голкипер сборной Украины по хоккею будет выступать за границей
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Футбол | 27.05.2025, 08:57
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 14
Футбол
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 6
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
26.05.2025, 00:40 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
26.05.2025, 04:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем