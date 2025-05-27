В среду, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором будут играть испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра пройдет во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Вроцлав», начало – в 22:00 по Киеву.

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Для «Бетиса» это первый еврокубковый финал за 117 лет, тогда как «Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Лондонцы прошли турнир с минимальными потерями, демонстрируя атакующий футбол и ротацию состава, в том числе благодаря отстраненному Михаилу Мудрику. «Бетис» одолел нескольких сильных соперников на пути в финал, а лидерами команды стали Антони и Иско. Оба тренера настроены положительно, но мотивация испанцев выглядит более эмоциональной и исторически значимой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Челси» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Бетис Челси Победа Челси 1.86 Сделать ставку

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