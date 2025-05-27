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Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 - : -
Челси
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Лига конференций
27 мая 2025, 19:32 |
119
0

Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по Киеву во Вроцлаве

27 мая 2025, 19:32 |
119
0
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

28 мая состоится финал Лиги конференций, в котором за титул сразятся Бетис и Челси. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бетис

«Зелено-белые» выдали неплохой сезон, успевая бороться, как на внутренней арене, так и в еврокубках. В Ла Лиге команда боролась за пятое место, дающую путевку в Лигу чемпионов, но проиграла борьбу Вильярреалу, финишировав на шестой позиции, которая дает праву сыграть в Лиге Европы. Есть ощущение, что Бетису просто не хватило сил в конце сезона, команда выдала серию из четырех матчей без побед в чемпионате (3 ничьи и одно поражение). В последнем туре команда расписала мировую дома с Валенсией – 1:1.

На пути к этому финалу у Бетиса был один серьезный соперник, в полуфинале команда обменялась домашними победами с одинаковым счетом 2:1 с Фиорентиной, победный мяч удалось забить уже в овертайме на выезде.

Выигрыш Лиги конференций станет хорошим окончанием сезона, а также, некой компенсацией за непопадание в Лигу чемпионов. Тренер Бетиса знает, как играть против английских клубов, он немало поработал в Англии. Многое будет зависеть от таких ключевых игроков, как Иско, Антони, который удачно реанимировал свою карьеру.

Челси

«Синие» провели тяжелый сезон, команду немало критиковали, но в итоге Челси стал четвертым в АПЛ, что позволило завоевать путевку в Лигу чемпионов. Борьба в чемпионате длилась до последнего туре, где подопечные Энцо Марески смогли обыграть на выезде прямого конкурента Ноттингем Форест – 1:0.

Лига конференций всегда была неким факультативом, где выходили играть футболисты, которые получали мало игрового времени в АПЛ. Лондонцы без проблем добрались до финала, разница в классе со многими соперниками была очевидна.

В финале придется сыграть против сильного клуба из топ-лиги, здесь сыграть вполсилы не получится, да и нет смысла, ведь уже все турниры завершились, так что нужно постараться взять трофей, ведь тогда у лондонцев в коллекции могут оказаться все три еврокубка.

Личные встречи

Как показывает статистика, соперники играли между собой всего раз, это было в группе Лиги чемпионов 2005 года, тогда они обменялись домашними победами, Челси выиграл 4:0, а Бетис ответил 1:0. Учитывая тот факт, что прошло 20 лет, те матчи не имеют большого значения.

Прогноз

На кону будет трофей, который команды ранее никогда не выигрывали. Английский клуб считается фаворитом, хотя стоит ожидать увлекательной битвы.

Класс лондонцев выше, но у Бетиса есть шансы, если правильно построить игру. Путевка в Лигу Европы здесь никому не нужна, на кону просто будет трофей, который может стать частью клубного музея. Ставлю на обмен голами за 1,82.

Прогноз Sport.ua
Бетис
28 мая 2025 -
22:00
Челси
Обе забьют 1.82 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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